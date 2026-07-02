La barbacoa del 4 de julio se encarece un 4% y alcanza un coste récord en 2026

El coste de la tradicional barbacoa con la que las familias estadounidenses celebran la fiesta del 4 de julio, que en 2026 conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, se ha encarecido un 4% en el último año, hasta alcanzar los 73,82 dólares (64,80 euros), lo que supone la factura más elevada desde que la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (AFBF) comenzó a recopilar la información en 2016.

Según la encuesta anual realizada por esta aseguradora del sector agrario, que cada otoño también da cuenta de la evolución del coste de la cena de Acción de Gracias, una parrillada clásica del Día de la Independencia para diez personas costará 73,82 dólares, aproximadamente 7,38 dólares por persona, lo que implica un encarecimiento de 2,90 dólares respecto de 2025 y de 17,15 dólares en relación al coste del festín en 2016.

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La cesta de productos básicos para una barbacoa veraniega incluye hamburguesas con queso, pechugas de pollo, chuletas de cerdo, patatas fritas, fresas frescas, ingredientes para ensalada de patata casera, ingredientes para limonada recién exprimida, así como galletas con chispas de chocolate y helado.

"Si bien el total de este año es el más alto desde que la AFBF comenzó a realizar la encuesta de barbacoas de verano en 2016, el aumento refleja fielmente la inflación general", señalan los responsables del estudio, ya que la subida del 4% prácticamente calca la subida del 4,2% de la tasa de inflación interanual hasta mayo.

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"Esto significa que las familias están viendo precios más altos en el supermercado, pero el coste de la barbacoa de este año generalmente se ajusta a la evolución de la economía en general", añaden.

Entre los ingredientes para la parrillada del 4 de julio, la carne picada se ha encarecido un 5,5% ante el impacto en los precios de la carne de vacuno de la sequía y unos mayores costes operativos, mientras que el queso ha subido un 1,7% interanual y los panes para hamburguesas un 7,7%, lo que refleja mayores costos de producción, mano de obra y transporte. De su lado, las pechugas de pollo se han encarecido un 3,5% el último año y las chuletas de cerdo un 4,7%.

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En el caso de las fresas, su precio subió un 12,4% debido al efecto de una helada en Florida a principios de la primavera, así como al aumento de los costes de mano de obra, combustible, refrigeración y transporte, mientras que el coste de elaborar la tradicional limonada aumentó un 3,9%. Asimismo, las galletas con chispas de chocolate se encarecieron un 6,3% y el precio del helado aumentó un 5,3%.

Por contra, la ensalada de patata bajó un 17,8% con respecto a 2025 gracias al abaratamiento de los huevos y de las patatas.

A pesar del precio récord del menú habitual en la barbacoa del 4 de julio, los autores del estudio destacan que al ajustar las cifras deflactando el IPC el coste de la canasta de productos sería de unos 22,03 dólares de 1982-84, ligeramente inferior a los 22,06 dólares del año pasado.

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"Si bien las familias están pagando más en la caja, el poder adquisitivo de la canasta se mantiene prácticamente igual que el año pasado", afirman, destacando que los costes ajustados a la inflación, también se han mantenido relativamente estables durante los últimos años y permanecen por debajo del máximo de 23,84 dólares observado en 2022.