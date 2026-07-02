Ford y General Motors reducen sus ventas en Estados Unidos por la caída de los electrificados

General Motors y Ford han recortado sus ventas en el mercado estadounidense en el primer semestre del año frente al mismo periodo del año anterior, en un contexto marcado por una menor comercialización de los modelos electrificados.

En concreto, las ventas de Ford se han contraído un 9,6% en el semestre, hasta situarse por encima del millón de unidades, con una notable caída de las comercializaciones de vehículos electrificados, principalmente los 100% eléctricos.

Por su parte, General Motors ha vendido 1,3 millones de vehículos hasta junio, un 6,8% menos, aunque se mantiene como la compañía líder en el país ante la "fuerte demanda" de sus modelos y pese al menor mercado de vehículos eléctricos.

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Mientras, el resto de compañías automovilísticas han tenido un comportamiento dispar en el mercado norteamericano en el primer semestre del año, con un incremento de las firmas europeas o asiáticas frente a las estadounidenses.

Una de las empresas que mejor desempeño tuvo fue Stellantis, que está reforzando su actividad en la región de Norteamérica, lo que se refleja en el incremento interanual de sus ventas del 5%, hasta las 634.187 unidades.

Por su parte, las ventas de Volvo Cars aumentaron un 4%, hasta los 42.630 automóviles, lo que demuestra una recuperación gradual en el mercado estadounidense por segundo mes consecutivo. El mercado en general sigue viéndose afectado por la baja confianza del consumidor, la mayor competencia en el segmento de los SUV y una recuperación más lenta de lo esperado en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables tras la eliminación de las subvenciones.

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Las firmas japonesas que operan en Estados Unidos también han tenido un comportamiento positivo, con un crecimiento del 0,5% en el caso del Grupo Toyota (que incluye las matriculaciones de Toyota y Lexus), hasta superar los 1,24 millones de registros.

En el caso de Honda, las ventas han crecido un 2,4% interanual en el primer semestre, hasta 756.920 unidades, su mejor resultado semestral desde 2021. El aumento de las ventas se logró gracias a una gama variada de sedanes y SUV, que incluye numerosos modelos de bajo consumo de combustible.

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Por el contrario, las cifras de Mazda en Norteamérica se han contraido en un 4% en comparación con los seis primeros meses de 2026, hasta totalizar 201.834 vehículos.