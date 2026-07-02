El Kospi surcoreano se desploma casi un 6 % en la apertura tras caídas en Wall Street

Seúl, 2 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó casi un 6 % en la apertura de este miércoles, ligando su segunda caída consecutiva, en línea con los descensos de las tecnológicas en Wall Street.

En los primeros cinco minutos de operaciones, el indicador perdía un 5,87 %, o 487,05 puntos, hasta los 7.816,36 enteros. Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se hundía un 4,08 %, o 37,90 puntos, hasta las 891,45 unidades.

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El operador de la Bolsa surcoreana tuvo que activar un 'sidecar' de venta en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 bajara más de un 5 % durante un minuto seguido. EFE