El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia una ayuda de 870.000 euros para Venezuela

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, ha anunciado este jueves una ayuda valorada en al menos un millón de dólares (unos 870.000 euros) para hace frente a los estragos del doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

"El Grupo BID está proporcionando un paquete de donaciones de al menos un millón de dólares para asistencia humanitaria inmediata y la evaluación de los daños y las pérdidas", ha señalado en sus redes sociales.

Goldfajn ha trasladado su "solidaridad" con los venezolano. "Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas", ha agregado.

De acuerdo al último balance de las autoridades, 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas por el doble seísmo de 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher que asoló el centro de la costa venezolana.