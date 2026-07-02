Cárcel preventiva para extranjero acusado de matar a mujer hallada en una maleta en Bogotá

Bogotá, 2 jul (EFE).- El ciudadano británico Foster Martinson, acusado de matar a Natalia Villalba, quien fue encontrada desmembrada dentro de una maleta la semana pasada en el norte de Bogotá, fue enviado a una cárcel preventiva mientras avanza la investigación, informó este jueves la Fiscalía General.

Las pruebas recolectadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que la víctima, de 36 años, autorizó previamente el ingreso del extranjero al edificio donde se alojaba de manera temporal, en el barrio Chicó.

Una vez en el lugar, el hombre presuntamente se registró en el libro de visitantes con un nombre distinto "con el propósito de dificultar su identificación posterior", aseguró la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, Foster Martinson, detenido el viernes pasado en el aeropuerto internacional de Quito, verificó que Villalba se encontraba sola y procedió a agredirla físicamente hasta causarle la muerte.

Posteriormente, trasladó el cuerpo a la ducha del baño y abrió la llave para dejarlo expuesto a la caída del agua.

"Cuando se usa agua es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de lofoscopia, que toma las huellas dactilares. Pero a través de las técnicas que tenemos logramos determinar que era Natalia Villalba", detalló ayer el director del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, Ariel Cortés.

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La Fiscalía aseguró que el acusado realizó distintas maniobras para eliminar los rastros de sangre, como cambiar la ropa con la que había entrado al inmueble y deshacerse de la que llevaba puesta tirándola al ducto de basura antes de abandonar el edificio.

"Las evidencias indican que el ciudadano británico permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se habría llevado el celular de la víctima para evitar que se estableciera algún vínculo con ella. El cuerpo fue hallado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien avisó a las autoridades", detalló la Fiscalía.

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Martinson, quien negó las acusaciones, es investigado por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión y ocultamiento de elemento material probatorio.

Según medios locales, el hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión, luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas después de la ruptura de la relación.

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Este crimen recordó el caso de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá en 2023 en circunstancias similares, por el que fue condenado el estadounidense John Poulos a 42 años de prisión. EFE