Agencias

Uruguay coordina envío de un primer avión con ayuda a Venezuela para este fin de semana

Guardar
Google icon

Montevideo, 1 jul (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, estimó este miércoles que el primer avión con ayuda humanitaria de parte de Uruguay podría partir a Venezuela este fin de semana.

Venezuela ya ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria, según informó el Gobierno, desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

En Uruguay se formaron centros de acopio de donativos, como es el caso de la Embajada de Venezuela -que ya superó su objetivo de recepcionar 40 toneladas de ayuda humanitaria y lo elevó a 60-, que aguardan por la fecha de confirmación de la partida del vuelo.

PUBLICIDAD

"Sé que en este periodo se ha desplegado un nivel de solidaridad maravillosa de la ciudadanía uruguaya y lo que trataremos es que en la primera salida vayan los temas centrales y los productos centrales", expresó el canciller.

Uruguay tiene a disposición un avión Hércules para este envío que en una primera instancia llevará "alta tecnología en aspectos de defensa, de facilitación de reconstrucción", así como medicinas y carpas para la gente que quedó a la intemperie.

El canciller aseguró que los técnicos "están corriendo" para que la aeronave pueda volar a Venezuela este fin de semana y que, de no lograrse, el envío será a inicios de la semana próxima.

"Ese primer avión es el que va a llevar las primeras contribuciones de Uruguay hacia Venezuela y esperemos también que existan las imágenes para que el ciudadano uruguayo que donó pueda ver con sus propios ojos que esto llegó a destino, como tiene que ser", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vicepresidente colombiano electo se reúne con el Banco Mundial para impulsar cooperación

Infobae

La UE visita la región de Lambayeque, en el norte de Perú, para fortalecer la cooperación

Infobae

Continúa el rescate de un superviviente que lleva 7 días bajo los escombros en Venezuela

Infobae

(Crónica) Carreño y Jódar aplazan el billete para acompañar a Davidovich y Bouzas

(Crónica) Carreño y Jódar aplazan el billete para acompañar a Davidovich y Bouzas

EEUU anuncia un acuerdo con Irán para reducir las tensiones y avanzar en las negociaciones "sin misiles"

EEUU anuncia un acuerdo con Irán para reducir las tensiones y avanzar en las negociaciones "sin misiles"