Embraer adquiere el control total de una fábrica de componentes en México

Río de Janeiro, 1 jul (EFE).- La brasileña Embraer anunció este miércoles que completó la adquisición del 50 % que aún pertenecía a la francesa Safran Cabin en la empresa que produce componentes para sus aeronaves en Chihuahua (México), con lo que asumió el control total de la planta tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para cerrar la operación, anunciada en enero pasado, con el objetivo de fortalecer su capacidad de producción.

Para el negocio, cuyo monto no fue divulgado, la tercera mayor fabricante de aviones del mundo compró la participación de EZ Air Interior Limited, una empresa creada en 2012 por Embraer y la entonces C&D, actualmente Safran Cabin.

La planta fabrica exclusivamente piezas para los aviones de Embraer, entre ellas compartimentos para equipaje, cocinas, baños y paneles de piso de la familia 'E-Jets'.

Según un comunicado de la compañía, el acuerdo también incluye la incorporación de parte de las operaciones de Safran Cabin a la planta de Embraer en Jacareí, en el estado de São Paulo, donde también trabajan piezas y componentes exclusivos para los programas de la fabricante brasileña.

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Ya las actividades de ingeniería de Safran Cabin en Brasil que no estén vinculadas a Embraer seguirán bajo la gestión francesa.

Fundada en 1969, Embraer es líder en el segmento de aeronaves comerciales con capacidad para hasta 150 pasajeros.

La compañía cuenta con instalaciones industriales y centros de servicios en América, África, Asia y Europa. EFE