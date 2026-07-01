Agencias

Trump asegura que Cuba se está acercando a la órbita de Estados Unidos

Guardar
Google icon

Los Ángeles, 1 jul (EFE).-El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Cuba se “está acercando” a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.

“Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita”, dijo el mandatario estadounidense en la ceremonia de inauguración de la nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora (Dakota del Norte), en la ceremonia de inauguración.

PUBLICIDAD

Las palabras del mandatario se dan tras una serie de sanciones impuestas por EE.UU. contra compañías que prestan servicios en la isla el mes pasado. EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de São Paulo cae un 0,20 % presionada por sanciones de EEUU a empresas brasileñas

Infobae

Caracas vuelve con nerviosismo a la cotidianidad una semana después del doble terremoto

Infobae

Uruguay coordina envío de un primer avión con ayuda a Venezuela para este fin de semana

Infobae

Costa Rica anuncia avance de 64 % en su "megacárcel" y que uniformará a los presos

Infobae

Gobierno de Trump critica el "oportunismo" a Machado tras sismo en Venezuela, según Axios

Infobae