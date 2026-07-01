Djokovic desarbola a Tsitsipas y se sitúa en tercera ronda de Wimbledon

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón, desarboló este miércoles al griego Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4 y 6-2) y alcanzó la tercera ronda del torneo de Wimbledon, fase en la que se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, verdugo del estadounidense Martin Damm.

Tras los apuros y la irregularidad mostrada en el primer encuentro de la presente edición en el All England Club, cuando necesitó cuatro mangas para sacar adelante el choque contra el chino Yibing Wu, 102 del mundo, el ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam recuperó la rutina y solventó con autoridad un nuevo cara a cara con Tsitsipas, otrora número tres del mundo.

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El heleno fue incapaz de seguir el ritmo de Djokovic y perdió por decimotercera vez en quince encuentros después de una hora y 40 minutos de un partido que se jugó bajo techo por la falta de luz.