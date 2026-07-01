El zaguero chileno Guillermo Maripán ficha por el Inter de Porto Alegre

São Paulo, 1 jul (EFE).- El Internacional de Porto Alegre anunció este miércoles el fichaje del defensor Guillermo Maripán, con un contrato hasta diciembre de 2028.

A través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida al chileno de 32 años, que desembarca por primera vez en el fútbol brasileño tras nueve temporadas en Europa, en equipos de España, Francia e Italia.

Formado en la Universidad Católica de Chile, donde alzó los títulos del Torneo Clausura, Apertura y la Supercopa Chilena, Maripán es también uno de los referentes del equipo nacional, con 62 partidos internacionales y tres participaciones en la Copa América a sus espaldas.

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En Europa, el defensor oriundo de la comuna chilena de Vitacura disputó 256 partidos y anotó 18 goles.

En 2017 aterrizó en el Deportivo Alavés español, donde se mantuvo durante dos temporadas hasta su transferencia al Mónaco.

Representó la camiseta del Mónaco en 150 partidos durante cinco temporadas, en las que marcó 13 goles y hasta llegó a portar la cinta de capitán.

Durante las últimas dos temporadas defendió al Torino en la primera división del Campeonato Italiano.

El chileno es el primer refuerzo anunciado por el club dirigido por el uruguayo Paulo Pezzolano de cara a la segunda parte del año. EFE