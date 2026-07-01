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Canarias pide reactivar las solicitudes de asilo por razones humanitarias a los venezolanos

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La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, candelaria Delgado, ha anunciado este miércoles que se va a solicitar al Gobierno central la reactivación de las solicitudes de asilo por causas humanitarias a los venezolanos, que han quedado en suspenso tras la entrada en vigor del pacto migratorio y de asilo.

"La situación no está para que nadie pueda retornar ahora mismo a Venezuela y más sobre todo a familias que tienen menores a su cargo", ha comentado a los periodistas, subrayando que el Gobierno canario tiene que "seguir velando" también por el interés superior de los menores.

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Así, ha insistido en que ya están preparando el documento de solicitud ante el Estado para que esa solicitud de asilo por causas humanitarias se reactive para los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela.

A nivel general ha recordado que se trabaja desde el Ejecutivo en un plan de acción para garantizar ayudas de agua, alimentos y medicamentos para los próximos tres meses, labor coordinada por el director general de Emigración, José Téllez.

"Nosotros nos vamos a dedicar más en la atención a muchas familias venezolanas que viven en nuestro territorio y que, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de algún familiar, estamos revisando a ver cómo podemos ayudarles", ha afirmado.

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