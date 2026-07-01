Agenda Informativa de Europa Press para hoy miércoles, 1 de julio (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy miércoles 1 de julio en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 07.15 horas: En Madrid, la Reina Letizia, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, despide al equipo médico de emergencia de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) que se desplazará a Venezuela y desplegará un hospital de campaña, el START, para atender a los afectados por los terremotos. El ministro dirige unas palabras a los voluntarios del START (sin preguntas a los medios). Aeropuerto de Madrid-Barajas T4 (punto de información del hall de llegadas planta 0)

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NOTA.- Por motivos de seguridad es imprescindible acreditación previa el día anterior en prensa@maec.es.

-- 09.00 horas: La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es entrevistada en 'La Hora de la 1', de TVE.

-- 09.00 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene en el desayuno informativo del Fórum Europa, presentado por el expresidente del Gobierno José María Aznar. Hotel Mandarín Oriental Ritz (Pl. Lealtad, 5).

-- 10.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Rey Felipe VI preside la entrega de Reales Despachos de empleo a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil. Lonja Principal del Real Monasterio (Av. Juan de Borbón y Battenberg, s/n).

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-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside el Diálogo Ministerial OCDE - América Latina y el Caribe, junto con el director general de la OCDE, Mathias Cormann. Casa América (Pl. Cibeles, s/n); y a las 13.15 horas, ambos clausuran la jornada.

-- 10.00 horas: El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, es entrevistado en 'La mirada crítica', de Telecinco; y a las 10.40 horas, en 'En boca de todos', de Cuatro.

-- 11.00 horas: En Madrid, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, el diputado del Congreso Toni Valero, y la responsable federal del Área Institucional del partido, Henar Moreno, atienden a los medios. Dependencias de IU en el Congreso (Edificio de Ampliación II, planta 3+).

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-- 12.25 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en 'Mañaneros 360', de TVE.

-- 13.45 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la nueva presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz García, en la sede del Ministerio (C/ Amador de los Ríos 7).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 14.30 horas: Ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el texto de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Sesión extraordinaria. Sala Lázaro Dou.

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-- 16.30 horas: Curso de Verano 'La Democracia en Europa y América', a solicitud de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales junto con el Centro Asociado a la UNED en Madrid. Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- Viaje de una delegación del Senado con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Costa Rica y El Salvador.

-- 12.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

TRIBUNALES

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios para hacer un balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia. Palacio de Parcent (C/ Reyes).

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NOTA.- Acceso al recinto a partir de las 09.00 horas.

AUTONOMÍAS

-- 09.45 horas: En Vitoria, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el proyecto de naturalización del corredor verde urbano Los Herrán (C/ Libertad); y a las 11.00 horas, clausura la inauguración del proyecto de descarbonización de Acideka. Polígono Industrial Lantarón.

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-- 10.00 horas: En Málaga, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en la clausura del Memorial José de Gálvez. Entrada del Palmeral de las Sorpresas.

-- 11.00 horas: En Oviedo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con los integrantes de la Mesa del Pacto por el Medio Rural. Palacio del Conde de Toreno (Pl. Porlier, s/n); a las 13.15 horas, clausura el acto con motivo del Año Internacional de la Mujer Agricultora. Complejo Cultural As Quintas (C/ Quintas, 1).

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-- 11.00 horas: En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece en rueda de prensa junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentar el proyecto industrial de la multinacional. Sede de la Delegación especial de la AEAT en Castilla y León (Av. Salamanca, 20); a las 12.30 horas, visita el Museo Nacional de Escultura (C/ Cadenas de San Gregorio, 1).

-- 11.00 horas: En Illescas (Toledo), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede judicial (C/ Hierro y Titanio).

-- 14.15 horas: En Madrid, almuerzo-coloquio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por el Club Siglo XXI. Salones del Club (C/ Padre Damián, 23 izq.).

-- 22.05 horas: El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, es entrevistado en 'El gato al agua', de El Toro TV.