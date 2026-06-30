Web de apuestas de predicción Kalshi deja de operar en Michigan tras fallo judicial

Washington, 30 jun (EFE).- Kalshi, la popular plataforma de apuestas de predicción, ha dejado de operar temporalmente este martes en el estado de Michigan a raíz de un fallo judicial que supone la segunda decisión de este tipo en EE.UU. después de que una corte de Nevada emitiera una orden similar contra la web.

La corte de Michigan emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a Kalshi operar o anunciarse en el estado durante las próximas dos semanas.

La decisión responde a una denuncia de la Fiscalía del estado, que defiende que la empresa operadora de la plataforma mercado de predicciones estaba infringiendo la legislación de Michigan sobre apuestas deportivas en todo lo referente a contratos que ofrecía hasta el lunes relacionados con eventos deportivos.

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Kalshi ha dicho que rechaza el fallo y mantiene su argumento de que su actividad está regulada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), un organismo federal, pero ha afirmado que impondrá restricciones a los usuarios de Michigan mientras prosigue su batalla legal.

Tras ser demandada en marzo, la compañía trató de elevar la causa a una corte federal, pero el caso fue devuelto a instancias inferiores la semana pasada.

En Nevada, Kalshi lleva bloqueada desde marzo y se prevé que la causa prosiga su curso en tribunales federales y las correspondientes cortes de apelación, con la perspectiva de que acabará ante el Tribunal Supremo.

Además de Nevada y Michigan, Arizona también ha presentado una demanda contra Kalshi, mientras que Minesota aprobó una ley que prohíbe los mercados de predicción como Kalshi o Polymarket y esa norma ha sido llevada ya a los tribunales por la CFTC.

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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido el potencial de crecimiento de los mercados de predicción y ha considerado que deben estar regulados a nivel federal y no por los estados.

Las controversias en torno a Kalshi o Polymarket se han multiplicado durante su mandato por, entre otros motivos, el aparente uso de información privilegiada para apostar en estas plataformas.

En ese sentido, destaca el caso de un militar que ganó dinero sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero valiéndose de la información que conocía de antemano sobre la operación. EFE