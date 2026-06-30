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Trump declara más de 1.000 millones en ingresos cripto, según su informe financiero

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Washington, 30 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

De acuerdo con el documento oficial, divulgado por medios locales, parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital "$TRUMP", que habrían generado cientos de millones de dólares en ingresos. EFE

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