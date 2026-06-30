Samsung y el IIMAS de la UNAM anuncian a los ganadores de la convocatoria "Miradas al Mañana"

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026

Universitarios fueron reconocidos por propuestas que vinculan innovación tecnológica, sostenibilidad y responsabilidad social en el desarrollo de tecnologías de pantallas, algunas de ellas enfocadas en soluciones libres de cadmio y el estándar Real QLED

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung México, en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció a los ganadores de la convocatoria "Miradas al Mañana: Ensayos sobre Inteligencia Artificial y Diseño Tecnológico Responsable en Pantallas", una iniciativa que busca impulsar la reflexión académica en torno al futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad.

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La convocatoria reunió propuestas que abordaron temas clave como el uso responsable de la inteligencia artificial, el diseño tecnológico enfocado en el bienestar colectivo y la sostenibilidad en el desarrollo de pantallas. Estudiantes de 27 licenciaturas y 16 Escuelas y Facultades de la UNAM de todo el país participaron en la convocatoria, quienes analizaron los retos y oportunidades de la inteligencia artificial desde perspectivas multidisciplinarias.

Entre los temas abordados por los participantes también destacaron el uso de materiales responsables como las tecnologías libres de cadmio (Cadmium Free), la importancia de estándares de autenticidad como Real QLED, la accesibilidad mediante herramientas como el modo Relumino y el papel de la inteligencia artificial para construir experiencias más inclusivas y eficientes. Asimismo, los ensayos reflexionaron sobre cuestiones como la ética en el desarrollo tecnológico, la transparencia y confiabilidad de los sistemas de IA, la protección de la privacidad y los datos personales, la reducción de brechas de acceso, el diseño centrado en las personas y la responsabilidad social de las empresas en la construcción de tecnologías que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible.

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Los trabajos fueron evaluados con base en criterios como calidad técnica, rigor académico, creatividad, vinculación con los ejes temáticos, reflexión sobre responsabilidad social, así como el potencial de impacto de cada propuesta. El proceso contó con un jurado multidisciplinario integrado por especialistas de la UNAM y representantes de Samsung, quienes realizaron una revisión colegiada de los ensayos. Una de las etapas de la evaluación se llevó a cabo mediante una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en el IIMAS UNAM, diseñada para apoyar la sistematización y consistencia del proceso, bajo criterios y rúbricas previamente definidos por el comité evaluador.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el auditorio del IIMAS, contando con la presencia de directivos de Samsung Mexico. En representación de la división de Consumer Electronics, asistieron Shawn Lee, Vicepresidente Corporativo y Presidente junto con Alejandro Jaritz, Vicepresidente Senior.

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Por su parte, del IIMAS asistieron el Dr. Pablo Barberis Blostein, Secretario Académico del IIMAS; Dr. Carlos Hernández Castellanos, Coordinador de la Licenciatura en Ciencia de Datos y la Dra. Teresa de León Escobedo, investigadora del IIMAS e integrante del jurado.

"Nos inspira ver cómo las nuevas generaciones están pensando el futuro de la tecnología desde una visión ética e inclusiva. Este tipo de proyectos nos permite acercarnos a ideas que innovan y buscan generar un impacto positivo en la vida de las personas", dijo Shawn Lee de Samsung México.

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Durante el evento se reconoció a los siguientes trabajos ganadores:· Primer lugar: "Ver con las manos, oír con los ojos: IA accesible en pantallas para inclusión y sostenibilidad", de Vania Janet Raya Ríos.

· Segundo lugar: "Pantallas que piensan: inteligencia artificial, diseño responsable y futuro sostenible", de Ángel Abigail Jaimes Casales.

· Tercer lugar: "De la obsolescencia al reúso: propuestas para una cultura tecnológica sostenible en el diseño de pantallas", de Eder Bernardo Sauz Rangel.

El grupo de estudiantes recibió premios en especie otorgados por Samsung (una pantalla Neo QLED de 65 pulgadas para el tercer lugar, y proyectores The Premiere 7 para el segundo y primer lugar). Sus ensayos formarán parte de una memoria digital, con posibilidad de difusión en los portales de las instituciones convocantes.

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De igual forma, el jurado otorgó menciones honoríficas a trabajos destacados por su contribución en tres áreas temáticas: innovación conceptual, claridad narrativa, y responsabilidad ética y social. Algunas de las menciones honoríficas destacadas son "Sin unicel en todos los televisores de Samsung de alta gama para el 2026" de David Lechuga Huerta; "El futuro que también piensa: tecnología, sostenibilidad, riesgo y justicia en la era digital" de Mario Ramírez Gerónimo; "IA, energía y justicia ambiental" de Diana Gabriela Calderón Mendoza; entre otros.

"Uno de los aspectos más valiosos de esta iniciativa es que da continuidad al convenio de colaboración entre el IIMAS-UNAM y Samsung México, al demostrar cómo la vinculación entre la universidad y la industria puede generar espacios de reflexión académica y colaboración que benefician a ambas partes. La universidad aporta conocimiento, capacidad crítica y formación de recursos humanos, mientras que la interacción con la industria acerca a nuestros estudiantes a problemas reales y a los desafíos que enfrenta el desarrollo tecnológico contemporáneo", dijo el Dr. Pablo Barberis Blostein del IIMAS de la UNAM.

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"Miradas al Mañana" forma parte de los esfuerzos conjuntos derivados del convenio de colaboración entre Samsung México y la UNAM, el cual está orientado a impulsar espacios de reflexión, innovación y formación académica alrededor de la tecnología, la sostenibilidad y la inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, Samsung y la UNAM reafirmaron su compromiso de impulsar una conversación crítica y constructiva sobre el futuro de la inteligencia artificial, al promover la innovación responsable, la formación académica y la participación de nuevas generaciones en la construcción de soluciones tecnológicas con impacto social.

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FUENTE Samsung Mexico