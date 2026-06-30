Robbie Williams revoluciona con grandes éxitos y espíritu futbolero al público de Sevilla

Sevilla, 30 jun (EFE).- El cantante y compositor inglés Robbie Williams ha revolucionado este martes la Plaza de España de Sevilla con la interpretación de sus himnos más conocidos, entre confidencias y momentos de espectáculo desenfadado, en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en que ha recibido una camiseta de la selección española de fútbol.

El ex Take That está presentando el álbum 'Britpop' en su gira mundial 'Long 90's Tour', y ha comenzado el concierto casi con puntualidad británica, cinco minutos sobre las 22.30 horas, cuando estaba previsto el inicio, a los sones de 'Let Me Entertain You'.

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Con camiseta y pantalón rojos, y acompañado de una banda de músicos que tomó la famosa plaza del Parque de María Luisa desde los primeros acordes y de un grupo de bailarinas a modo de animadoras rompedoras, el autor de 'Feel' ha salido al escenario enmarcado por los juegos de luces que se han extendido por todo el espacio monumental.

"Mi nombre es el jodido Robbie Williams", se ha presentado para reconocer ser un "fenómeno" y engatusar al público antes de proseguir con 'Rocket', tema con el que ha comenzado el repaso a 'Britpop' y ha proseguido un espectáculo donde ha ejercido de "entretenedor" animando a cantar éxitos como el 'Sweet Dreams' de Eurythmics.

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En su única cita en Andalucía, el autor de canciones míticas como 'Angels' -tema que interpretó por sorpresa este pasado lunes por la noche en una actuación en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra, y que ha cerrado el concierto-, ha encandilado a un público de 11.000 personas.

"Es maravilloso verte, Sevilla", ha saludado, mencionando también el calor de la capital andaluza, un exceso para sus 52 años, una edad en la que ha dicho valora sobre todo el amor de los suyos.

"Yo solía ser muy famoso en los 90", ha dicho en tono divertido Williams, quien ha completado los sonidos noventeros de 'Britpop' con los de otros de sus trabajos, incluido 'Life Thru a Lens', el disco que lo catapultó al éxito global como cantante en solitario hace casi 30 años.

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Ha entonado hasta pasada la medianoche clásicos globales de su repertorio como 'Rock DJ' o 'She's The One' -a una emocionada seguidora a la que se ha abrazado-, y hasta de Take That como 'Relight My Fire', o -tras desenfundarse de un fular rosa fucsia para lucir un traje del mismo color- de Frank Sinatra, con 'New York, New York' y 'My Way'.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards -más que ningún otro artista en la historia-, 15 discos número 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams ha actuado por primera vez en Sevilla en plena efervescencia creativa, según han destacado desde la organización de Icónica.

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"Nos vemos en la final", ha señalado en su despedida de Sevilla tras declarar su amor a España, en una de las menciones al Mundial de Fútbol que ha hecho durante el concierto.

Diego Márquez