Primera vez que Alemania pierde una tanda de penaltis en los Mundiales

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- La selección de Alemania quedó por primera vez eliminada de un Mundial tras perder una tanda de penaltis, luego de caer este lunes por 3-4 ante Paraguay en los tiros desde el punto blanco en un partido de la ronda de diceiseisavos de final jugado en Boston.

Hasta hoy, los alemanes habían sido infalibles en los cobros desde los 12 pasos en cuatro ocasiones.

El récord perfecto de la Mannschaft en esta instancia lo quebró este lunes el portero de la Albirroja Orlando Gill, quien atajó dos definiciones, mientras que Jonathan Tah desperdició otro para Alemania.

Alemania y Paraguay llegaron a la definición de penaltis luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga de 30 minutos.

Las cuatro definiciones en las que salió victoriosa Alemania fueron las siguientes:

Mundial 1982: Semifinal contra Francia (ganó 5-4).

Mundial 1986: Cuartos de final contra México (ganó 4-1).

Mundial 1990: Semifinal contra Inglaterra (ganó 4-3).

Mundial 2006: Cuartos de final contra Argentina (ganó 4-2).