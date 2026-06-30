El embajador de Irak espera que su país "forme parte algún día" de los BRICS

El embajador de Irak en Rusia, Abdul Karim Hashim Mostafá, ha calificado como "buena idea" la posibilidad de que su país se incorpore "algún día" a los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros miembros más recientes, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Los BRICS son una organización muy importante y espero que Irak algún día forme parte de ella", ha afirmado el diplomático iraquí en declaraciones a la agencia rusa Tass.

Con todo, Mostafa ha subrayado que la posible adhesión de Irak a los BRICS "depende de muchos factores". "Depende de cómo esté organizada la organización y de cuáles sean las condiciones para formar parte de los BRICS", ha apuntado, antes de volver a incidir en que, "sin duda, sería una buena idea".

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El bloque, impulsado por Rusia en 2006, cuenta con once miembros, tras unirse a los cinco citados que componen sus siglas los Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. Además, cuenta con nueve países socios: Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Nigeria.