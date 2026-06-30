Agencias

El embajador de Irak espera que su país "forme parte algún día" de los BRICS

Guardar
Google icon
Imagen 3W5ZSWTXJBGYJD7YFXOMO4T3GU

El embajador de Irak en Rusia, Abdul Karim Hashim Mostafá, ha calificado como "buena idea" la posibilidad de que su país se incorpore "algún día" a los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros miembros más recientes, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Los BRICS son una organización muy importante y espero que Irak algún día forme parte de ella", ha afirmado el diplomático iraquí en declaraciones a la agencia rusa Tass.

Con todo, Mostafa ha subrayado que la posible adhesión de Irak a los BRICS "depende de muchos factores". "Depende de cómo esté organizada la organización y de cuáles sean las condiciones para formar parte de los BRICS", ha apuntado, antes de volver a incidir en que, "sin duda, sería una buena idea".

PUBLICIDAD

El bloque, impulsado por Rusia en 2006, cuenta con once miembros, tras unirse a los cinco citados que componen sus siglas los Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. Además, cuenta con nueve países socios: Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Nigeria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Heridas al menos 20 personas tras un incendio en una refinería en el este de India

Heridas al menos 20 personas tras un incendio en una refinería en el este de India

Pekín lleva a cabo patrullas militares y policiales en aguas disputadas con Filipinas

Infobae

1-1. Saibari coloca en octavos a Marruecos en los penaltis y se citan con Canadá

Infobae

Petro ordena una "ofensiva total" contra la mayor disidencia de las FARC en Colombia

Petro ordena una "ofensiva total" contra la mayor disidencia de las FARC en Colombia

Trump insiste en la celebración de una reunión con Irán este martes en Qatar pese a la negativa de Teherán

Trump insiste en la celebración de una reunión con Irán este martes en Qatar pese a la negativa de Teherán