La primera ministra nipona viaja a la India centrada en la seguridad económica ante China

David Asta Alares

Tokio, 30 jun (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, viajará este miércoles a la India para reunirse con el mandatario del gigante asiático, Narendra Modi, una visita que se espera esté centrada en la seguridad económica y sectores clave como el de los semiconductores, así como en la influencia regional de China.

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La mandataria conservadora tiene previsto reunirse con el nacionalista hindú el jueves en el marco de la Cumbre Anual India-Japón, y regresará a Tokio el viernes, indicó este martes en un comunicado el Ministerio de Exteriores japonés.

La seguridad económica tras las disrupciones en materia energética desatadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el rechazo a la "coerción económica" con las restricciones a las exportaciones de China en mente, centrarán buena parte de las conversaciones de Takaichi con su homólogo indio.

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"Ambos líderes debatirán sobre el fortalecimiento de la cooperación mutuamente complementaria (...) en los ámbitos de la seguridad económica, incluida la energía, así como el crecimiento económico a través de la inversión y la innovación", afirmó la cancillería nipona.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores indio afirmó que la cita será una oportunidad para que ambas partes revisen y refuercen todo el espectro de la cooperación bilateral, así como para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones regionales y mundiales de interés mutuo.

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Se trata del primer viaje a la India de la mandataria japonesa desde que llegó al poder el pasado octubre, aunque ya se reunió con Modi durante la cumbre del G7 celebrada este mes en Francia y el año pasado durante el G20 en Sudáfrica. Su visita sigue a la de Modi en agosto del año pasado a Japón, en la que ambos países acordaron fortalecer la cooperación económica y de defensa.

Anteriormente como ministra de Seguridad Económica, Takaichi ha hecho de esta materia uno de los focos principales de su política exterior, un énfasis que recientemente se ha traducido en pactos con Australia, Italia o México.

Estos acuerdos se producen en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y disrupciones en los mercados energéticos globales derivados del conflicto en Oriente Medio, así como por la creciente influencia de China en el Indopacífico y su peso en sectores estratégicos como las cadenas de suministro y los minerales críticos.

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China como trasfondo

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, afirmó la semana pasada al confirmar el viaje que Tokio debe fortalecer sus relaciones con Nueva Delhi para "hacer realidad un Indopacífico libre y abierto", en referencia al incremento de la asertividad de Pekín en la región.

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La India y Japón son valedores principales del Diálogo de Seguridad Cuadriletaral o 'Quad', del que también forman parte Estados Unidos y Australia, aunque las autoridades indias han mejorado en los últimos seis meses su relación con China tras años de enfriamiento.

Sin embargo, Tokio y Pekín han vivido una escalada de tensiones desde finales del año pasado, cuando la recién llegada al poder Takaichi afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

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La agencia de noticias japonesa Kyodo señaló, citando a fuentes gubernamentales anónimas, que es "probable" que durante la visita de Takaichi se publique una declaración conjunta que se oponga explícitamente a la coerción económica, con los controles a las exportaciones de China en mente como los impuestos el lunes a la venta de productos de doble uso a 40 entidades japonesas.

También se espera que Japón y la India alcancen acuerdos para aumentar la cooperación en el sector de los semiconductores, minerales críticos y tierras raras, según Kyodo, así como acuerdos de inversión.

Japón es el quinto país que más ha invertido en la India en lo que va de siglo, con una inversión extranjera directa de 3.700 millones de dólares solo durante el año fiscal 2025-26, según un informe de la Embajada de la India en Japón. Esta inversión se ha concentrado en sectores como automoción, equipos eléctricos, telecomunicaciones, productos químicos, seguros y farmacéutico.

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El diario económico japonés Nikkei señaló que junto a Takaichi viajarán representantes de más de medio centenar de compañías, incluyendo Suzuki Motor, el conglomerado comercial Itochu y la casa comercial Toyota Tsusho, filial del gigante nipón del automovilismo, entre otros. EFE