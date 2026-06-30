Tana Rivera, seria y distante con Andrés Roca Rey antes de su primer viaje a Perú como pareja

Después de unas semanas frenéticas en las que Andrés Roca Rey ha cumplido con sus compromisos profesionales en algunas de las plazas de toros más importantes de nuestro país tras la recuperación 'milagrosa' en apenas 3 semanas de la grave cogida que sufrió en La Maestranza el pasado 23 de abril, el torero ha abandonado España para cumplir un compromiso taurino muy especial en Perú acompañado por Cayetana Rivera.

Confirmando que su historia de amor con la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo avanza con paso firme y está totalmente afianzada -fue a principios de abril cuando salió a la luz que su amistad se había convertido en un incipiente noviazgo- el diestro ha querido que su pareja viaje con él por primera vez a su país natal para enseñarle los lugares donde se crió y presentarle a su familia.

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Días en los que ha compaginado a la perfección momentos de desconexión y descanso con Tana recorriendo algunos de los parajes más espectaculares de Perú con su profesión, convirtiéndose en el ganador del premio a la mejor faena de la feria de Chota 2026 tras su éxito en esta localidad del norte del país en la que toreó -ante la atenta mirada de su novia en el tendido- el pasado 28 de junio.

Sin embargo, lejos de la alegría y la ilusión que cabía esperar en su primer viaje juntos al país que vio nacer a Roca Rey, se ha visto a la pareja de lo más seria y distante en el aeropuerto de Madrid antes de coger el vuelo. Acompañador pos unos amigos, y pendientes en todo momento de su pasaporte y de los trámites necesarios para facturar su equipaje, la nieta de la duquesa de Alba mantuvo en todo momento las distancias del diestro, evitando cualquier muestra de cariño haciendo gala una vez más de la discreción que la caracteriza.

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Una vez solucionado el 'papeleo', se dirigían al control de embarque con la misma actitud fría, y mientras el peruano se encargó de empujar las maletas de ambos, Tana hablaba pr teléfono con gesto de preocupación, quizás nerviosa por el viaje o por la despedida de su familia. Apostando por la comodidad, la joven ha lucido un pantalón ancho con print de cebra, sudadera y zapatillas de deporte, demostrando que el estilo no está reñido con las largas horas de vuelo.