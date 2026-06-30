Emisor colombiano sube los tipos de interés al 12 %, un aumento de 75 puntos básicos

Bogotá, 30 jun (EFE).- El Banco de la República (emisor colombiano) aprobó un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés, que fue fijada en el 12 %, una decisión que fue rechazada por el Gobierno que considera que tendrá impactos negativos para la economía del país.

"Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla inalterada", señaló el Banco de la República.

El organismo argumentó que los indicadores inflacionarios mantienen una tendencia ascendente, pues el índice de precios al consumidor (IPC) interanual se ubicó en el 5,8 % en mayo pasado.

"Durante 2026 las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta mayo tanto las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos a todos los plazos", explicó el banco.

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Aunque "para junio estas últimas se revirtieron parcialmente", las "diferentes medidas de expectativas de inflación continúan significativamente por encima del 3 % a todos los plazos", agregó la información.

Por otra parte, el emisor destacó que "el mercado laboral continúa mostrando niveles de desempleo históricamente bajos, situándose en 8,0 % para mayo, y aumentos importantes en los salarios".

"La incertidumbre sobre el entorno externo permanece elevada, debido al conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes, así como por la reacción de los mercados financieros ante las decisiones de política monetaria en economías avanzadas", explicó el Banco.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, consideró que "no es acertada esta decisión" y señaló que el Gobierno propuso una reducción de 50 puntos básicos.

"Creemos que esta nueva decisión, equivocada del grupo mayoritario en la junta directiva del Banco de la República, va a tener impactos negativos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y desarrollo".

Tanto Ávila como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclaman al Banco de la República una política monetaria más flexible, pero según dijo han manifestado ambos, esa entidad, que es independiente, pretende defender unos intereses particulares, en especial del sector bancario. EFE

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