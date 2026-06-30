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Clément Lenglet abandona el Atlético de Madrid y jugará en el Benfica

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El central francés Clément Lenglet jugará las próximas tres temporadas en el Benfica portugués, hasta 2029, después de poner fin a su vinculación con el Atlético de Madrid, donde ha militado los dos últimos cursos, han confirmado este martes los dos clubes.

El defensa galo, de 31 años, recaló en el conjunto rojiblanco en agosto de 2024, cedido por el FC Barcelona, y tras finalizar su contrato con los azulgranas firmó hasta 2028 por el club colchonero.

Ahora, cierra su aventura con los de Diego Pablo Simeone tras disputar un total de 60 partidos, en los que ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias.

"Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su esfuerzo y compromiso durante estas dos temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto profesional", señaló la entidad madrileña.

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