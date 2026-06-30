Los Angeles Clippers negocian el traspaso de Kawhi Leonard a Toronto Raptors por Ingram

Miami (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Los Angeles Clippers están cerca de traspasar a Kawhi Leonard a los Toronto Raptors a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick, y cuatro selecciones del 'draft', en un movimiento que supondría el regreso de Leonard a la franquicia con la que ganó el campeonato de la NBA en 2019.

El único escollo pendiente es que el alero renuncie a una cláusula de bonificación por traspaso, que permitiría a la franquicia canadiense no superar el primer 'apron', según informaron fuentes cercanas a la negociación al medio 'The Athletic'.

Este término se refiere a una línea de penalización salarial que impone duras restricciones a los equipos que la sobrepasan.

Leonard tan solo disputó una temporada en los Raptors, en la que ganó en anillo y se proclamó MVP de las finales en 2019.

Ese mismo verano firmó como agente libre con Los Angeles Clippers, con los que ha permanecido seis temporadas y ha perseguido infructuosamente repetir la gesta.

En la última temporada, Leonard fue la cabeza visible de la franquicia angelina, con 27,9 puntos y 6,4 rebotes por partido, aunque no sirvió para que los Clippers pasaran de la primera ronda del 'play-in'.

Los Raptors cayeron en primera ronda de 'playoffs' tras pelear hasta el séptimo partido contra los Cleveland Cavaliers, en una serie en la que Ingram, su máximo anotador en temporada regular, fue muy discutido por bajar en casi 10 puntos su aportación por noche.

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Leonard percibirá 50 millones de dólares la siguiente temporada, último año de contrato antes de convertirse en agente libre no restringido. EFE