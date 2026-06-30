Chile permite la salida de migrantes venezolanos con pasaportes vencidos tras doble sismo

Santiago de Chile, 30 jun (EFE).- Chile facilitará la salida "por razones humanitarias" de los ciudadanos venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos y quieran volver a Venezuela para ayudar en las labores de reconstrucción tras el doble terremoto o rencontrarse con sus seres queridos, informó este martes el Gobierno chileno.

"Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país”, explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

PUBLICIDAD

El objetivo de la medida, apuntó el funcionario, es "dar todas las facilidades para que estas personas puedan salir rápidamente eximiendo de algunos trámites".

Los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse a este plan tendrán que ir al la sede de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el principal de Santiago, y rellenar un "simple" documento antes de subirse al avión que los lleve de vuelta a Venezuela, agregó Sauerbaum.

PUBLICIDAD

Podrán acogerse a la medida todos los venezolanos que tengan sus pasaportes venezolanos vencidos, ya tengan permiso de residencia en Chile o hayan ingresado de manera irregular.

Miles de personas trabajan contrarreloj para hallar a más sobrevivientes a casi una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano y han dejado hasta la fecha al menos 1.943 personas y 10.571 heridos, según el último conteo del Gobierno venezolano.

PUBLICIDAD

La relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela están suspendidas desde el 24 de julio de 2024, cuando el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el retiro de todo el personal diplomático en el país austral, en respuesta a las acusaciones de fraude electoral emitidas por exmandatario Gabriel Boric y gran parte de la comunidad internacional.

El cierre del consulado y la embajada venezolanas en Chile hace dos años dejó a gran parte de los 700.000 venezolanos radicados en el país en un limbo burocrático, sin posibilidad de hacer ningún trámite consular presencial.

Aunque el Gobierno venezolano habilitó recientemente una plataforma digital para hacer trámites online y permitió a terceros retirar pasaportes en Caracas, la realidad es que muchos venezolanos se sienten atrapados en Chile.

El Gobierno de José Antonio Kast ha mostrado su voluntad de restablecer relaciones consulares con Caracas y el mandatario ultraderechista, en un gesto inédito en años, conversó el jueves por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle su solidaridad e informarle del envío de ayuda humanitaria y de rescate.

PUBLICIDAD

Paralelamente a los salvoconductos anunciados este martes, el Ejecutivo chileno está elaborando un plan para facilitar el regreso voluntario a sus países de origen a los más de 330.000 migrantes irregulares que viven en Chile -en su mayoría venezolanos-, que fue una de las principales promesas de campaña del líder ultraconservador.