Un instituto de Filipinas suspende sus clases por amenazas después de un inusual tiroteo

Bangkok, 29 jun (EFE).- Un instituto del norte de Filipinas suspendió este lunes las clases y todas las actividades escolares presenciales tras una supuesta amenaza de tiroteo, una semana después del asesinato de tres estudiantes en otro centro escolar de la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, un suceso inusual en el archipiélago.

"En vista de las amenazas de tiroteo reportadas" que involucran al instituto, "todas las clases y actividades escolares presenciales quedan suspendidas a partir de mañana, 29 de junio de 2026, hasta nuevo aviso", publicó el centro, Batangas City Integrated High School (situado en la ciudad homónima, al norte de la isla de Luzón), en un aviso urgente en su página oficial de Facebook.

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El aviso, del que se han hecho eco medios filipinos como The Inquirer, aparece actualmente restringido y con un mensaje que advierte que es solo visible para un grupo elegido de usuarios.

Los responsables del instituto afirmaron que la suspensión se impuso para garantizar la seguridad de los alumnos, el personal docente y demás trabajadores, además de familiares y comunidad escolar, de acuerdo con medios filipinos.

La suspensión llega una semana después de que tres estudiantes murieran y varios resultaran heridos durante un tiroteo en un instituto de la ciudad de Tacloban, por el que se detuvo a dos sospechosos, ambos menores de edad y uno de ellos estudiante de noveno grado del centro, un tipo de suceso inusual en Filipinas.

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En julio de 2022, tres personas murieron -entre ellas una exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país- y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la Universidad Ateneo de Manila, por el que una persona fue detenida.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumos de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según datos policiales citados por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés). EFE