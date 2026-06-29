Agencias

Delegado en C-LM asegura que el Ejecutivo está trabajando en determinar quiénes son los españoles afectados en Venezuela

Guardar
Google icon
Imagen 5IEJGJG5KRG6BJBEE65OLHO2M4

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha indicado este lunes que el Ejecutivo central está trabajando "en determinar quiénes son los españoles que están afectados" por el terremoto de Venezuela.

Así se ha pronunciado Sabrido, a preguntas de los medios por la posibilidad de que haya castellanomanchegos entre las víctimas, heridos o desaparecidos, tras recibir en Toledo a los nuevos alumnos en prácticas que completan su formación en Castilla-La Mancha.

PUBLICIDAD

"Estamos en contacto con un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha sido encargado para que nos informe a los delegados del Gobierno, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, y en este momento estamos en contacto con él".

No obstante, en una primera fase, según el delegado, están determinando quiénes son los afectados y "en una segunda fase lo harán por comunidades, pero todavía están en la fase de determinar la nacionalidad española", ha detallado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Digi anuncia su intención de salir a Bolsa

Digi anuncia su intención de salir a Bolsa

Más de la mitad de los profesionales apuesta por teletrabajar, mientras la IA mejora la productividad y ahorra tiempo

Más de la mitad de los profesionales apuesta por teletrabajar, mientras la IA mejora la productividad y ahorra tiempo

Delegación no tiene constancia de cántabros fallecidos, desaparecidos o repatriados por los terremotos de Venezuela

Delegación no tiene constancia de cántabros fallecidos, desaparecidos o repatriados por los terremotos de Venezuela

Aumentan a 89 los portugueses y lusodescendientes desaparecidos en Venezuela tras seísmos

Infobae

Muere una persona en un tiroteo en una 'fan zone' en Estados Unidos del Mundial de fútbol

Muere una persona en un tiroteo en una 'fan zone' en Estados Unidos del Mundial de fútbol