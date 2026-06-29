Delegado en C-LM asegura que el Ejecutivo está trabajando en determinar quiénes son los españoles afectados en Venezuela

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha indicado este lunes que el Ejecutivo central está trabajando "en determinar quiénes son los españoles que están afectados" por el terremoto de Venezuela.

Así se ha pronunciado Sabrido, a preguntas de los medios por la posibilidad de que haya castellanomanchegos entre las víctimas, heridos o desaparecidos, tras recibir en Toledo a los nuevos alumnos en prácticas que completan su formación en Castilla-La Mancha.

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"Estamos en contacto con un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha sido encargado para que nos informe a los delegados del Gobierno, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, y en este momento estamos en contacto con él".

No obstante, en una primera fase, según el delegado, están determinando quiénes son los afectados y "en una segunda fase lo harán por comunidades, pero todavía están en la fase de determinar la nacionalidad española", ha detallado.