Google lanza Gemini 3.7 Flash, su nuevo modelo de IA más inteligentes para programación y agentes

14/08/2026 Imagen de Gemini 3.7 Flash.. Google ha presentado Gemini 3.7 Flash con el que amplía esta serie de modelos para ubicarlo en un espacio perfecto para los usuarios que necesitan codificar y agentes de Inteligencia Artificial (IA) más capaces. POLITICA GOOGLE

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Google ha presentado Gemini 3.7 Flash con el que amplía esta serie de modelos para ubicarlo en un espacio perfecto para los usuarios que necesitan codificar y agentes de Inteligencia Artificial (IA) más capaces.

La tecnológica ha publicado todos los detalles de Gemini 3.7 Flash en su web, tras el lanzamiento hace justo tres semanas de Gemini 3.6 Flash, un modelo que es el resultado directo del 'feedback' recibido de los desarrolladores y de las innovaciones algorítmicas logradas que la compañía espera trasladar a sus futuros modelos.

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Gemini 3.7 Flash ya está disponible con mejoras sustanciales en varios apartados como ingeniería, trabajo de conocimiento y flujos de trabajo de desarrollo web.

Google introduce este nuevo modelo a un precio contenido, ya que es justo a la mitad de 3.6 Flash en coste por millón de tokens.

En programación, Gemini 3.7 Flash genera código de mejor calidad al primer intento, es superior en depuración y destaca en tareas avanzadas de desarrollo al obtener en FrontierCode 1.1 y DeepSWE v1.1 43,6 % y 65,3 % respectivamente frente a 3.6 Flash que se quedó en 34,4 % y 49,0 % en ambas pruebas.

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En desarrollo web destaca abiertamente al crear aplicaciones y maquetas listas para entrar a producción con menos instrucciones o 'prompts', mientras que en campos especializados como finanzas, leyes y biociencias procesa documentos complejos con mayor precisión.

Por ejemplo, en la prueba GDP.pdf obtuvo 34,0 % frente al 22,0 % de 3.6 Flash, mientras que la automatización de flujos de trabajo empresariales, que mide AutomationBench, pega el salto desde el 17,0 % de 3.6 Flash al 30,4 %.

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Google abre la ventana del precio de introducción de 0,75 dólares por cada millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por cada millón de tokens de salida hasta finales de año.

"Este precio combinado con el mejor rendimiento del modelo permite a los desarrolladores y clientes escalar agentes listos para producción de manera rentable", subraya Google en el anuncio que ha hecho en su web.

Gemini 3.7 Flash está también disponible en Google Antigravity, AI Studio, Android Studio, Gemini Enterprise Agent Platform y en la 'app' Gemini Enterprise.

Asimismo, Gemini Spark, el agente de IA personal que está siempre activo las 24 horas de los siete días de la semana, utilizará Gemini 3.7 Flash desde hoy mismo (se requiere suscripción a AI Pro y Ultra).

Por último, Google recuerda que ha implementado salvaguardas de seguridad frente al uso indebido en los ámbitos químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN) y de ciberataques.