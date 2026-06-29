República Dominicana despide al cantante Alex Bueno, El gorrión de la sierra

Santo Domingo, 29 jun (EFE).- El cantante dominicano Alex Bueno, apodado El gorrión de la sierra y considerado uno de los artistas más completos del país, fue despedido este lunes en el Teatro Nacional de Santo Domingo tras su fallecimiento el 18 de junio en Nueva York, por causa de complicaciones derivadas del cáncer que padecía.

Bueno, de 62 años, recibió el último adiós de familiares, artistas, comunicadores y seguidores, quienes destacaron su versatilidad en géneros como el merengue, la bachata, la balada y la salsa.

"Se nos ha ido la voz más linda de nuestra música", dijo a la prensa el merenguero Fernando Villalona, conocido como El Mayimbe, y con cuya orquesta Bueno debutó a principios de los 80 del siglo pasado, antes de pasar por el grupo Los hijos del rey y de finalmente formar su proyecto independiente.

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El intérprete de 'Colegiala', 'Jardín Prohibido' o 'Que vuelva', falleció "pero su melodía quedará por muchos años" entre los dominicanos, destacó, por su lado, Rafa Rosario, líder de la orquesta 'Los Hermanos Rosario'.

Alex Bueno "trascendió en todo", señaló a EFE Daniel Márquez Hernández, un admirador del cantante y que hoy formó parte de las decenas de personas que se acercaron al Teatro Nacional para despedir al artista.

Márquez Hernández destacó de Bueno su "calidad interpretativa en merengue, bachata, salsa, balada", así como su "excepcional" calidad humana.

Por último, al dar las gracias a los presentes, la familia del artista resaltó "la huella tan profunda" que éste dejó en el país, al que "tanto amó".

A Alex Bueno le fue diagnosticado en septiembre de 2025 un pequeño tumor cerebral, por lo que fue trasladado a Estados Unidos, donde fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión.

Los médicos detectaron entonces células cancerígenas en el tumor, por lo que inició un tratamiento preventivo que evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas.

Posteriormente, durante los estudios de seguimiento, se identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo. EFE

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