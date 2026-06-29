Qatar confirma un muerto por el impacto de metralla a causa de las "operaciones militares en la zona"

Las autoridades de Qatar han anunciado la muerte de una persona por el impacto de metralla a causa de las "operaciones militares en la zona", después de que una embarcación en la que iba la víctima fuera dada por desaparecida, sin pronunciarse sobre si el suceso está vinculado con los últimos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.

El Ministerio del Interior qatarí ha señalado que "como parte de los procedimientos rutinarios de vigilancia y verificación" de buques, se detectó que uno, con dos personas a bordo, no regresó a la costa "a la hora prevista", lo que desató una operación de búsqueda durante la noche del 27 de junio.

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Asimismo, ha afirmado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el buque fue localizado el 28 de junio y ha agregado que "las operaciones de búsqueda confirmaron que un qatarí abrazó el martirio por las heridas sufridas a causa del impacto de metralla por las operaciones militares en la zona".

"Un residente árabe resultó herido y ha sido trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico. Está estable", ha destacado, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares del fallecido y ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.

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