Nuria Fergó, de nuevo enamorada un año después de su ruptura con Juan Pablo Lauro.

Después de un año especialmente complicado en el que tuvo que afrontar la muerte de su padre, José Fernández, y su ruptura con Juan Pablo Lauro tras tres años de relación en los que llegaron a anunciar su boda -a la que sin embargo nunca llegaron a poner fecha tras comprometerse frente a la Torre Eiffel en septiembre de 2023-, Nuria Fergó está de nuevo enamorada.

A pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada, el programa 'Fiesta' ha sacado a la luz que la triunfita ha recuperado la ilusión y llevaría 4 meses de relación con un productor de cine y televisión llamado Claudio Bruno, al que conoció por motivos profesionales -"ël la contrató a ella y a raíz de ahí surgió la chispa" ha revelado Omar Suárez- y con el que su historia de amor estaría tan afianzada que incluso habrían conocido ya a sus respectivas familias. "Nuria está muy feliz y Claudio también. Él es muy buen tío" ha asegurado el colaborador.

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Y aunque por el momento la artista malagueña guarda silencio y no se ha pronunciado públicamente sobre su noviazgo con el empresario italoargentino -que reside en España desde hace casi 30 años- quienes la conocen confiesan que hacía mucho tiempo que no la veían tan feliz e ilusionada.

Hace unos días Nuria concedía una entrevista exclusiva a Europa Press con motivo del lanzamiento de su nueva canción, 'Si decides no volver', y aunque no revelaba ningún detalle sobre su incipiente relación con Claudio Bruno sí reconocía que estaba abierta al amor: "Nunca, nunca me he cerrado. La vida son dos días, entonces todo lo que venga yo siempre lo he vivido intensamente porque lo mismo al día siguiente a lo mejor no me levanto. Yo me dejo llevar, yo disfruto y lo que me venga ya tiraré para allá o para acá o lo que me tenga que venir. Pero sí, yo nunca me he cerrado al amor. Nunca, son experiencias preciosas" expresaba con una gran sonrisa. Unas declaraciones que ahora cobran significado al saber que ha rehecho su vida amorosa un año después de su ruptura con el exmarido de Irene Villa.

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