Mueren tres palestinos, entre ellos un niño, en un bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Al menos tres palestinos, entre ellos un niño de ocho años, han muerto este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado un punto situado cerca del puente de Uadi al Salqa, en Deir al Balá (centro), dejando además cinco heridos. El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre este bombardeo.

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Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado más de 1.040 muertos y cerca de 3.375 heridos a causa de los ataques israelíes.

El Ministerio de Sanidad gazatí apuntó el domingo que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.054 "mártires" y 173.480 heridos, si bien dijo que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.

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