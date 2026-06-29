Movistar Team lucirá un maillot en el Tour inspirado en Barcelona y en la Sagrada Familia de Gaudí

El Movistar Team ha presentado este lunes el maillot especial con el que competirá en el Tour de Francia 2026, una equipación inspirada en Barcelona, Antoni Gaudí y la Sagrada Familia con motivo de la 'Grand Départ' de la carrera en la capital catalana.

El diseño rinde homenaje al centenario de la muerte de Gaudí y toma como referencia las formas, texturas y geometrías del emblemático templo barcelonés, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

La nueva piel del conjunto español, único representante nacional en el UCI WorldTour, busca conectar deporte, cultura y territorio en una edición especialmente significativa para el ciclismo español, al arrancar el Tour desde Barcelona.

El equipo ha destacado que el objetivo ha sido trasladar el lenguaje arquitectónico de la Sagrada Familia a un maillot en movimiento, jugando con luces, transparencias y estructuras geométricas adaptadas a la competición.

El nuevo diseño debutará en el Tour de Francia 2026 y acompañará al Movistar Team en una edición que llevará la imagen de Barcelona y la obra de Gaudí a las carreteras de la mayor carrera del mundo