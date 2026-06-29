Cabildo de La Gomera certifica la muerte de tres personas de origen gomero en los terremotos

El presidente del Cabildo de La Gomera confirmó este lunes que la corporación tiene conocimiento del fallecimiento de tres personas de La Gomera durante los dos terremotos acaecidos en Venezuela y expresó el deseo de que esta cifra no continúe aumentando.

Asimismo, señaló que aún existen dificultades para conocer con precisión la situación de muchas familias, debido a los problemas de comunicación en las zonas afectadas.

"Estamos recibiendo noticias tristes que lógicamente nos preocupan", manifestó Curbelo a los medios de comunicación, quien añadió que la prioridad en estos momentos es recuperar vidas, atender a las familias y conocer con certeza la dimensión real de la tragedia.

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El Cabildo guardó este lunes un minuto de silencio en el pórtico de la sede de la corporación insular en memoria de las víctimas de y como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano, con la comunidad canaria residente en el país y con las familias afectadas por esta tragedia.

Tras el acto, Curbelo trasladó la preocupación de la institución insular ante una situación que, según señaló, continúa agravándose con el paso de las horas.

"Ya han transcurrido más de 72 horas, los trabajos se están desarrollando, pero las víctimas no dejan de aparecer", afirmó.

Curbelo incidió en que la catástrofe tiene una dimensión especialmente sensible para Canarias y para La Gomera por los profundos vínculos familiares e históricos con Venezuela.

En este sentido, recordó que el país "acogió a tantos gomeros y tantos ciudadanos canarios" y apuntó que en Venezuela residen cerca de 4.000 gomeros.

En relación con la ayuda humanitaria, el presidente explicó que las instituciones canarias están actuando de forma coordinada.

Así, detalló que se han mantenido reuniones entre la Fecam, la Fecai, el Gobierno de Canarias y los portavoces de los grupos parlamentarios para articular dos vías principales de cooperación.

Por un lado, a través de los colectivos y asociaciones presentes en Venezuela, especialmente las más próximas a las zonas devastadas y, por otro, mediante los cauces oficiales del Gobierno de Canarias.

Curbelo subrayó que la colaboración debe realizarse de manera ordenada para garantizar que las ayudas lleguen correctamente a destino.

"Son cooperaciones estrictamente coordinadas que no podemos hacer de cualquier manera, porque para llegar a estos lugares hay que acceder de una forma muy controlada y autorizada", explicó.

El presidente también destacó el contacto permanente que mantiene el Cabildo con la comunidad gomera en Venezuela, con comunicaciones diarias con paisanos residentes en el país, pese a las dificultades técnicas existentes.

Además, avanzó que la institución continuará reforzando la cooperación y la cercanía con la Asociación Civil Benéfico Cultural Isla de La Gomera.