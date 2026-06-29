Canadá, el refugio para los disidentes y perseguidos de EE.UU. desde la independencia

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 29 jun (EFE).- Desde la independencia de EE.UU., los territorios que hoy constituyen Canadá han sido periódicamente refugio de disidentes y perseguidos por las autoridades estadounidenses: los leales a la corona británica en el siglo XVIII, los esclavos afroamericanos en el siglo XIX o los objetores a la guerra de Vietnam en el siglo XX.

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El tránsito ha continuado en el siglo XXI. Primero con centenares de objetores a la guerra de Irak, aunque el caso más reciente son los cerca de 115.000 individuos que, según cifras oficiales, cruzaron irregularmente la frontera entre EE.UU. y Canadá de 2017 a 2026, muchos de ellos haitianos y latinoamericanos, por temor a ser deportados del territorio estadounidense.

Durante la guerra de independencia estadounidense, las colonias británicas de Quebec, Nueva Escocia, Terranova y la isla de San Juan, en lo que hoy es Canadá, jugaron un papel central.

Las colonias atlánticas, sobre todo Nueva Escocia, sirvieron como base naval británica, refugio de leales y punto de control marítimo. Desde allí, los británicos protegían rutas del Atlántico norte y contenían ataques de corsarios estadounidenses contra las líneas de abastecimiento.

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Los lealistas británicos también utilizaron el territorio de Quebec como refugio y base de operaciones contra los rebeldes. Pero la situación cambió tras la firma del Tratado de París en 1783, que reconoció oficialmente a los Estados Unidos de América.

Entre 1783 y 1784 de 40.000 a 50.000 lealistas británicos, entre ellos unos 3.000 negros lealistas y 2.000 esclavos que todavía eran propiedad de colonos, huyeron de la "opresión" de la nueva república, según señala el Gobierno canadiense en su web sobre la historia del país, y buscaron refugio en los territorios de lo que hoy es Canadá.

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Esos primeros refugiados políticos procedentes de EE.UU. ayudaron a consolidar los territorios británicos de Norteamérica, los transformaron decisivamente y, posteriormente, ayudaron a forjar una identidad canadiense diferenciada de la estadounidense.

Así, mientras el imperio británico abolió oficialmente la esclavitud en 1834, en Estados Unidos se mantuvo, lo que propició una segunda gran ola de refugiados, la de decenas de miles de esclavos que utilizaban el llamado "ferrocarril subterráneo", una red clandestina que ayudaba a escapar a las personas negras esclavizadas a lo que hoy es Canadá.

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Ese papel está recogido en la novela antiesclavista 'La cabaña del tío Tom' que Harriet Beecher Stowe publicó en 1852, en donde denuncia la brutalidad moral y física de la esclavitud y en la que representa a Canadá como territorio de libertad.

Entre 30.000 y 40.000 esclavos fugitivos llegaron a Canadá entre 1800 y el final de la guerra civil estadounidense (1861-1865).

En el siglo XX, Canadá volvió a convertirse en el refugio de estadounidenses enfrentados a las políticas de su Gobierno. Entre 1964 y 1975, unos 40.000 estadounidenses contrarios a la guerra de Vietnam, en su mayoría objetores y algunos desertores, cruzaron la frontera.

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Durante esos mismos años, unos 250.000 estadounidenses emigraron a Canadá. Y de nuevo, esa oleada sirvió para reforzar la identidad canadiense frente a su vecino del sur.

En 1970, el entonces primer ministro del país, Pierre Trudeau, padre del que también fue jefe del Gobierno canadiense, Justin Trudeau (2015-2025), avaló la llegada de los estadounidenses al afirmar que "Canadá debería ser un refugio frente al militarismo".

Más de tres décadas después, Canadá volvió a recibir a estadounidenses que buscaban protección tras negarse a participar en la guerra de Irak. Y aunque el Gobierno de entonces, encabezado por el primer ministro conservador Stephen Harper, no tuvo la misma política de brazos abiertos que la de Trudeau, centenares de estadounidenses buscaron refugio en Canadá.

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Y hace solo unos años, la imagen de Canadá como refugio reapareció en Roxham Road, un camino rural entre Nueva York y Québec que se convirtió en símbolo de quienes, tras vivir en EE.UU. bajo protecciones temporales o en situación precaria, cruzaron a Canadá para pedir asilo ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Desde los lealistas de 1783 hasta Roxham Road, Canadá ha sido el lugar al que miran quienes, por razones distintas en cada época, dejan de sentirse seguros bajo el poder estadounidense. EFE

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