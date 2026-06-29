La Unión Europea prorroga hasta 2034 el fondo de investigación del carbón y el acero

La Unión Europea ha dado este lunes la aprobación definitiva a la reforma del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, que prolongará este programa hasta 2034 con una financiación de 120 millones de euros anuales para impulsar proyectos de innovación en el sector siderúrgico y apoyar la transición de las regiones mineras del carbón.

El Consejo (Estados) ha adoptado el marco jurídico que regulará este instrumento, cuya dotación total rondará los 800 millones durante el próximo periodo y que actualizará sus normas de funcionamiento para facilitar el acceso a la financiación y adaptar el programa a las reglas vigentes de la política europea de investigación.

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Entre las principales novedades, la reforma equipara las condiciones de financiación a las del programa 'Horizonte Europa', de modo que las empresas podrán recibir ayudas europeas de hasta el 70% del coste de los proyectos, mientras que las pequeñas y medianas empresas, las 'startups' y las instituciones académicas podrán optar a una cobertura de hasta el 100%.

El nuevo marco también simplifica los procedimientos de acceso a las ayudas y prepara la futura integración del fondo con otros programas europeos de investigación, innovación e inversión.

Además, la reforma actualiza tanto las normas que regulan el uso de los activos financieros de la extinta Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para financiar proyectos de investigación como las directrices financieras y técnicas para la gestión plurianual del fondo.

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Tras el visto bueno definitivo del los Estados, ambas decisiones serán publicadas en el Diario Oficial de la UE y entrarán en vigor a los veinte días de su publicación.