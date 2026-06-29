Lunes, 29 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 29 jun(EFE).-

Caracas.- El número de personas fallecidas por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela se elevó a 1.450, el de heridas a 3.150 y el de familias damnificadas a 12.721, según un reporte oficial. Cientos de voluntarios y rescatistas continúan la búsqueda de vida en medio de los escombros, pese al intenso calor que dificulta las labores y acelera la descomposición de los cuerpos atrapados, otro factor en contra que ya es evidente en el ambiente.

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Líbano.- La incertidumbre marca el panorama en el Líbano tras el acuerdo marco alcanzado con Israel en Washington, cuya aplicación sobre el terreno está paralizada por los continuos ataques israelíes en el sur del país y la negativa de Hizbulá a desarmarse.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, con la atención puesta en Palestina.

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Luque (Paraguay).- Los ministros de Exteriores y de Economía de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay participan en el LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (CMC), que tendrá lugar un día antes de la cumbre de presidentes del bloque en la que Asunción traspasará la presidencia semestral rotatoria a Montevideo.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa.

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Karachi (Pakistán).- Se intensifica la seguridad tras los bombardeos nocturnos paquistaníes que afectaron el este de Afganistán.

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Sichuan (China).- Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió en la madrugada local de este lunes la provincia central china de Sichuan sin causar víctimas mortales, aunque sí dejó 13 heridos leves y obligó a trasladar y alojar de emergencia a 196 personas, informaron las autoridades locales.

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Hunan (China).- China aplicará a partir del 1 de julio una nueva norma nacional obligatoria para limitar el exceso de embalaje en la paquetería, un sector que gestionó 199.000 millones de envíos en 2025 y que se ha convertido en uno de los principales soportes logísticos del comercio electrónico del país.

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Luxemburgo.- Los ministros de Empleo y Políticas Sociales de la UE se reúnen en Luxemburgo para aprobar conclusiones sobre la crisis de la vivienda y la violencia en línea contra niñas, y debatir sobre el calor extremo y la pobreza.

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Bruselas.- El Comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne en Bruselas con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, en un momento en el que la Unión Europea quiere intensificar el uso de sus instrumentos de política comercial para proteger a su industria de la competencia de Pekín.

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Kiev.- Ucrania se enfrenta a una ola de calor sin precedentes, con las temperaturas históricamente más elevadas que se extienden por todo el país, en medio de los continuos ataques rusos contra las infraestructuras, el aumento del riesgo de incendios y los intensos combates en el frente.

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Ginebra.- El Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) apaga su gran colisionador de partículas (conocido como LHC), el instrumento científico más grande jamás construido y que, cuando vuelva a ser encendido en cuatro años será una máquina mucho más potente.

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Mongbwalu (R.D. Congo).- Búsqueda artesanal en una mina de oro en un río de Mongbwalu, en la República Democrática del Congo.

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Skopje.- El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, lleva a cabo una visita oficial a Macedonia del Norte.

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Dobrichovice (R.Checa).- Ola de calor en la República Checa.

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Tomblaine (Francia).- Seguimiento del choque de un avión en la localidad de Tomblaine, en el este de Francia.

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Bruselas.- Celebración para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos de América.

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Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos emite nuevos fallos antes de concluir el curso judicial.

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Washington.- Seguimiento de la evolución de la situación en el estanque del Lincoln Memorial.

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París.- Ceremonia de entrega de la insignia de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras a Fernando Arrabal por parte de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Llegadas a la alfombra roja de los BET Awards 2026.

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Cesky Krumlov (República Checa).- Se celebra un tradicional evento de canoas en la localidad checa de Cesky Krumlov.

Calcuta (India).- Se celebra el festival de baño Lord Jagannath.

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Bombay (India).- Se celebra el festival Vat Savitri en Bombay.

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Banda Aceh (Indonesia).- El gobierno indonesio entrega subsidios a la soja a los productores de tofu para mantener la estabilidad de precios.

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Katmandú.- Nepal celebra el Día Internacional del Arroz.

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Houston (EE.UU.).- Rueda de prensa de la selección de Japón antes de enfrentarse a Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tokio.- Aficionados japoneses ven el partido contra Brasil en Tokio.

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Brasilia.- Aficionados de Brasil apoyan a su equipo en el encuentro que tendrá frente a Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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cdp/aca/EFE

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