El Museo Arqueológico Nacional y Samsung presentan un viaje inmersivo al pasado para recorrer una 'domus' romana en 360º

Samsung y el Museo Arqueológico Nacional han presentado una nueva experiencia inmersiva en formato de 360 grados que pone las capacidades tecnológicas de la compañía coreana al servicio del museo para recrear una casa romana, permitiendo a los usuarios recorrer los distintos espacios de las domus romanas de la antigua Hispania.

La nueva experiencia se ha presentado este lunes ante la prensa en Madrid, en un evento en el que ambas entidades han anunciado la renovación de su convenio de colaboración para los próximos dos años, extendiendo aún más esta relación entre museo y tecnológica, que se inició hace una década para impulsar nuevas formas de acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía a través de la tecnología.

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Como fruto de dicho acuerdo, Samsung y el Museo Arqueológico Nacional han presentado una nueva experiencia virtual que permite al visitante acceder a un vídeo interactivo de 360 grados, para descubrir de forma inmersiva cada detalle de las estancias que conformaban una domus romana hace 2.000 años.

"Hoy se presenta una recreación virtual en 360 grados de una domus romana. En el marco de nuestra conexión permanente, hemos integrado esta experiencia como un recurso museográfico de la instalación", ha declarado la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo.

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"La experiencia es tremendamente sencilla. Solo se necesita un dispositivo digital de cualquier fabricante, escanear el código QR y se empieza el viaje a través del contenido", ha declarado el director de Marca e Innovación de Samsung España, Miguel Ángel Ruiz, en relación a la facilidad de uso de este viaje inmersivo a través del móvil y de una casa romana entendida como un "microcosmos" social y arquitectónico.

Es decir, basta con escanear el código QR con un 'smartphone', dispuesto en la sala 21 de la exposición permanente del museo, para comenzar el recorrido inmersivo a través de la pantalla, con una voz en 'off' que guía a los usuarios y contextualiza los espacios, las actividades que se desarrollaban en su interior y los utensilios cotidianos que formaban parte de la vida diaria en ese momento.

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El QR da acceso al vídeo en YouTube que, mientras se está reproduciendo, permite utilizar la pantalla del móvil para explorar el área en una experiencia virtual de 360 grados. Esto que significa que se puede mover, girar o apuntar a cualquier lado para darse un paseo virtual y seguir los pasos de la narración.

OBJETOS Y ESPACIOS QUE COBRAN VIDA

Este proyecto busca dar el contexto necesario a las piezas arqueológicas originales dentro de lo que es su entorno doméstico histórico, y permite que los objetos reales que se ven dentro de la aplicación puedan "cobrar vida" al visitar la sala 21 del museo.

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"Hay objetos que pueden ver en esta sala pertenecientes a esas distintas estancias de la domus romana que ahora cobran vida en esta aplicación", señala Izquierdo, al permitir que el visitante pueda conocer in situ cómo estarían dispuestos cada uno de los objetos.

"Mientras que en una casa actual se piensa en funciones fijas como un comedor con su mesa y sillas, en el mundo romano las habitaciones eran mucho más flexibles y podían servir para distintos fines", afirma la encargada de los contenidos de la muestra, María Jesús Rubio Visiers, destacando las diferencias entre el hogar moderno y el microcosmos de la domus.

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Samsung lleva colaborando con esta institución ya una década, lo cual viene a ratificar su compromiso con la cultura y el patrimonio nacional. "Es parte de nuestra visión de ser parte del patrimonio de cada país en el que estamos", ha declarado Ruiz al respecto. Esta iniciativa forma parte del compromiso de ambas entidades por el uso de la tecnología como puente hacia el conocimiento global.

Con todo, esta nueva experiencia inmersiva ya está disponible en el Museo Arqueológico Nacional para conocer las domus romanas a cualquier persona en los idiomas de español, inglés y francés.