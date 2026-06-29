El comercio minorista recorta sus ventas un 0,4% en mayo y pone fin a casi dos años de alzas

Las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista pone fin a 22 meses consecutivos de alzas.

No obstante, eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 1,3% en mayo en relación al mismo mes de 2025, tasa siete décimas superior a la del mes anterior. Con el avance del quinto mes del año, se encadenan ya 42 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

PUBLICIDAD

En tasa mensual (mayo sobre abril) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,6% frente al descenso del 1,5% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en mayo un 0,4% respecto al mismo mes de 2025, tasa cinco décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 57 meses consecutivos en tasas positivas.

PUBLICIDAD

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))) ---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de las ventas del comercio minorista en España. Serie original a precios constantes

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-anual-de-las-ventas-del-comercio-minorista-en-espana-serie-original-a-precios-constantes/66b16e0c-069d-4336-a566-a3b50bc6e8c9

---------------------