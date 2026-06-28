Moreno abre este lunes el debate de investidura en el Parlamento andaluz con la incógnita de si tendrá el apoyo de Vox

El actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, afrontará este lunes y martes el debate de investidura ante el Pleno del Parlamento, con la incógnita de si logrará el apoyo de Vox para alcanzar la mayoría absoluta que requiere, en una primera votación, para ser elegido. De momento, no ha trascendido ningún acuerdo cerrado entre los dos partidos.

PP-A, que por dos escaños no logró revalidar la mayoría absoluta de la anterior legislatura en las elecciones autonómicas del 17 de mayo (sacó 53 diputados), lleva negociando con Vox (15 escaños) unas tres semanas para hacer posible la investidura de Moreno como presidente de la Junta y para la gobernabilidad de Andalucía.

PUBLICIDAD

Los dos partidos destacan conversaciones positivas y con disposición al acuerdo, pero hasta el momento, no ha trascendido ningún acuerdo cerrado entre ambos ni Vox ha garantizado que, en la votación que se desarrollará el martes, Moreno vaya a contar con sus votos para ser investido presidente de la XIII legislatura.

El último pronunciamiento de Juanma Moreno sobre las negociaciones con Vox se produjo este pasado viernes, en Almonte (Huelva), donde precisamente coincidió con el portavoz parlamentario de esa formación, Manuel Gavira, en la tradicional Saca de Yegua. Moreno ha asistido a algunas de las reuniones del PP-A con Vox, en el Parlamento, mientras que Gavira siempre está presente en ellas.

PUBLICIDAD

Juanma Moreno señaló este viernes que, en ese momento no había, "ningún acuerdo con Vox", de manera que su partido seguiría "negociando hasta el último minuto" para que haya un nuevo gobierno "lo antes posible".

"Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros y, por tanto, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto", manifestó Juanma Moreno, en referencia a la primera votación del debate de investidura que se producirá el martes en el Pleno del Parlamento y en la que requiere de la mayoría absoluta para ser investido presidente de la Junta.

PUBLICIDAD

Por su parte, Manuel Gavira también habló desde Almonte el viernes sobre las negociaciones con el PP-A: "Vamos a ver si de aquí al lunes y martes se llega a acuerdo, si no, pues de aquí al jueves de la semana que viene, que es cuando se repetiría la votación, y si no, pues cuando toque, pero lo principal es tener un buen acuerdo que beneficie a los andaluces". Dejó la incógnita de si su partido apoyará o no el martes 30 la investidura de Juanma Moreno.

Por tanto, cabe la posibilidad de que el debate de investidura arranque el lunes a las 12,00 horas, con la intervención de Juanma Moreno ante el pleno, sin que se haga público un acuerdo cerrado entre PP-A y Vox o sin que se despeje el sentido del voto de esta última formación.

PUBLICIDAD

Moreno tendrá una intervención sin límite de tiempo para exponer su programa de gobierno y pedir la confianza de los parlamentarios. A su término, la sesión se suspenderá hasta el martes, cuando, a partir de las 10,00 horas, comenzaran las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, de menor a mayor, esto es, Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox, PSOE-A y PP-A, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

LA MAYORÍA ABSOLUTA PARA SER INVESTIDO

Moreno contestará individualmente a cada interviniente, quien tendrá derecho a réplica por diez minutos. En cualquier caso, el candidato podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite y podrá cerrar el correspondiente debate.

Según el artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, cerrado el debate, se procederá a la votación pública por llamamiento de cada uno de los diputados por orden alfabético, comenzando por el diputado o diputada cuyo nombre sea sacado a suerte, votando al final los miembros del Consejo de Gobierno que sean diputados y los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía.

PUBLICIDAD

En esta primera votación, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta de la cámara, en caso de que no la obtenga, se procederá a la segunda votación 48 horas después, es decir el jueves 2 de junio. En esta ocasión, Moreno sería investido presidente si consigue, al menos, la mayoría simple del Parlamento. Un aspecto que sería válido en las sucesivas votaciones, según recoge el Reglamento de la cámara.

De hecho, la Mesa del Parlamento de Andalucía ya ha acordado "habilitar todos los lunes que resulten necesarios a los solos efectos de la celebración de los debates de investidura" del presidente.

Si transcurridos dos meses desde la primera votación de este martes 30 de junio, Juanma Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta, se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones.