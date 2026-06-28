Agencias

Bomberos del Consorcio Provincial llegan a Venezuela para ayudar a los afectados por los terremotos

Guardar
Google icon
Imagen NVRPCDB63VG4DA7KMT47W7JT24

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha llegado este pasado sábado a las 11,00 horas al aeropuerto de Caracas (Venezuela) para ayudar a los afectados por el terremoto registrado en el país latinoamericano.

Según ha detallado el Consorcio en una nota, los bomberos tuvieron que esperar hasta aproximadamente las 19,00 horas para que se gestionara su salida dirección a la zona cero. Desde entonces, los efectivos desplazados están trabajando en la zona de Playa Grande, Caracas, en varios escenarios con estructuras colapsadas y edificios con estructuras muy dañadas, atendiendo a las indicaciones de dos militares bolivarianos asignados al grupo.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha destacado que se está utilizando el dron con una cámara térmica para la supervisión de edificios y la cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido con el fin de descartar presencia de vida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno eleva a 152 el número de españoles desaparecidos en Venezuela y confirma nueve muertos

El Gobierno eleva a 152 el número de españoles desaparecidos en Venezuela y confirma nueve muertos

España eleva a 152 el número de españoles desaparecidos en Venezuela y confirma nueve muertos

España eleva a 152 el número de españoles desaparecidos en Venezuela y confirma nueve muertos

Rueda traslada apoyo a Venezuela en las Medallas Castelao 2026 y defiende que Galicia "no se entiende sin la emigración"

Infobae

El presidente de Alemania critica el trato que da a los científicos el Gobierno de EE.UU.

Infobae

Egipto inicia proceso de privatizar sector petrolero con salida de tres empresas a bolsa

Infobae