Pablo Urdangarin y Johanna Zott, paseo por Barcelona tras asistir a la ponencia de Iñaki Urdangarin

MADRID(CHANCE)
Pablo Urdangarin y Johanna Zott han vuelto a dejarse ver juntos en Barcelona, esta vez con motivo de una cita muy especial para la familia. La pareja fue captada paseando por las calles de la ciudad condal después de asistir a una ponencia impartida por Iñaki Urdangarin, en la que el exduque compartió su experiencia personal y profesional ante el público.
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A la salida del acto, Pablo y Johanna caminaron juntos de manera relajada, demostrando una vez más la normalidad con la que afrontan este tipo de apariciones. Sin grandes gestos ni declaraciones, ambos se limitaron a seguir su ruta por Barcelona tras apoyar a Iñaki en esta nueva etapa, en la que está recuperando poco a poco su presencia pública.
Las imágenes de la pareja paseando tras la ponencia reflejan el buen momento que atraviesan y la cercanía del joven con su entorno familiar, acompañando a su padre en un día significativo y compartiendo después un tranquilo paseo con su novia por la ciudad.
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