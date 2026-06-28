Entidades venezolanas en Barcelona recogen ayuda para los afectados por los terremotos

Entidades venezolanas en Barcelona recogen este domingo comida no perecedera y artículos de primera necesidad para ayudar a los afectados por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela y que serán llevados a Cáritas y Cruz Roja.

En el restaurante El Rincón de la Abuela Venezolana, situado en la calle Mallorca, han iniciado una campaña de recogida desde este sábado, junto con la Associació Cultural Sant Joan entre Dos Pobles y la Asociación Cultural Venezolana Integrada en Catalunya, entre otras, con el objetivo de llenar dos contenedores con ayuda.

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Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el pasado miércoles la costa venezolana.