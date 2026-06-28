Miles de serbios vuelven a manifestarse contra el Gobierno de Vucic aun tras su anuncio de dimisión en "semanas"

Miles de personas, con una marcada participación de estudiantes, han salido este domingo a las calles de la ciudad de Kraljevo, en el centro de Serbia, a manifestarse contra el Gobierno del presidente serbio, Aleksandar Vucic, en unas movilizaciones que no han cesado después de que este sábado el mandatario anunciase que dejará el cargo "en unas pocas semanas".

"¡Los estudiantes están ganando!", rezaba una de las pancartas empleadas en las multitudinarias protestas de este domingo en la céntrica Plaza del Luchador Serbio, en Kraljevo, unos 160 kilómetros al sur de Belgrado, la capital del país.

Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno serbio desde noviembre de 2024, a raíz del colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad que acabó con la vida de 16 personas.

Descontentos con las respuestas del Ejecutivo, estos salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro --y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad--, Milos Vucevic. Además, el movimiento, al que se han sumado ciudadanos de todo el país, viene exigiendo elecciones anticipadas desde hace aproximadamente un año.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, las protestas --con tintes en parte celebratorios tras el anuncio de Vucic de su próxima dimisión-- han tenido además un motivo histórico, al celebrarse en conmemoración del llamado Vidovdan o Día de San Vito, cuando en 1389, una armada turca derrotó a un ejército cristiano liderado por serbios en el Campo de Kosovo o de los Mirlos, actualmente en territorio de Kosovo. Esta batalla marcó una de las etapas del avance otomano en los Balcanes medievales y es considerado en Serbia como un evento fundamental para la formación de la identidad nacional.

En las manifestaciones de este domingo en Kraljevo, varios serbios de Kosovo se han dirigido a los asistentes, manifestando que la incompetencia y la corrupción que perciben en el Gobierno de Belgrado están empeorando su ya difícil situación. La provincia, antiguamente bajo soberanía serbia y actualmente habitada de manera predominante por albaneses, fue ocupada por la OTAN en 1999 tras una cruenta guerra que dejó Kosovo, desde 1999, en manos de la ONU y la propia Alianza Atlántica.

PUBLICIDAD