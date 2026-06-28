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Medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Castuera (Badajoz)

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Cuatro helicópteros y tres hidroaviones trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en Castuera (Badajoz).

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha informado de que en el lugar ya se han desplegado medios del propio Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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En concreto, hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, y tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción.

Asimismo, colaboran en la extinción, además de los cuatro helicópteros y los tres hidroaviones, dos maquinarias pesadas.

Por el momento el incendio mantiene el nivel 0 de peligrosidad, según ha detallado el Infoex en sus redes sociales.

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