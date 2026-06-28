Los bomberos de la Diputación de Badajoz ya están en Caracas para colaborar en los rescates tras los terremotos

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ya ha llegado a Caracas para incorporarse al dispositivo internacional de rescate desplegado tras los terremotos que el pasado jueves, 25 de junio, sacudieron Venezuela.

Los diez bomberos del CPEI, acompañados por un perro de rescate y más de 3.000 kilos de material especializado, forman ya parte del equipo ES Lusar PC, un grupo de intervención que reúne a especialistas procedentes de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Murcia y Extremadura, con el objetivo de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento en las zonas más afectadas por la catástrofe.

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Al equipo se le ha asignado como área de intervención una zona hotelera próxima a la playa de Caracas, capital de Venezuela. Allí trabajará en un complejo formado por varios hoteles y un hospital completamente derruido, uno de los escenarios más castigados por los seísmos.

El contingente del CPEI está integrado por diez bomberos con amplia experiencia en intervenciones de alta complejidad, que van acompañados de un perro de rescate. Entre ellos figuran sargentos, jefes de parque y especialistas en estructuras colapsadas, apuntalamientos, búsqueda técnica y rescate con unidades caninas, perfiles imprescindibles para actuar en escenarios de máxima dificultad. Su misión consistirá en colaborar en la localización y rescate de personas atrapadas bajo los escombros, según ha informado la Diputación de Badajoz en un comunicado.

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El contingente extremeño ha desplazado seis palés con más de 3.000 kilos de material, entre herramientas especializadas para rescate en estructuras colapsadas, equipos de búsqueda, rescate y perforación, material sanitario y de primeros auxilios, además del equipamiento necesario para garantizar la autosuficiencia del operativo durante toda la misión.