Hinchas de Canadá y Sudáfrica pintan de colores las gradas del estadio de Los Ángeles

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Una marea de aficionados canadienses y sudafricanos acudieron este domingo al Estadio de Los Ángeles para apoyar a sus selecciones, que por primera vez se clasificaron para una fase eliminatoria directa del Mundial.

Liderados por Joyce 'Mama Joy', una de las aficionadas más emblemáticas y reconocidas del deporte en Sudáfrica, decenas de aficionados encabezaron la llegada al estadio de Los Ángeles.

Entre atuendos llenos de color, banderas en alto y el rugido constante de las vuvuzelas, avanzaban los hinchas.

"Yo vengo de la costa este, pero otros colegas viven aquí (en Los Ángeles), otros vienen desde México. Venimos de todos lados, de Nueva York, de Toronto. Esperamos una victoria, nada más que eso ", dijo un aficionado, identificado como Jason, a EFE.

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A su lado, Harry, un estadounidense residente en la ciudad Burbank, colindante con Los Ángeles, no tardó en sumarse a la fiesta sudafricana.

"Compré mi billete ayer, en realidad venía a este partido siendo neutral, pero cuando llegaron los sudafricanos, ahora los apoyo a ellos por la vibra que transmiten", dijo a EFE.

Minutos después de la llegada en masa de lo Bafana Bafana, decenas de canadienses también quisieron hacerse notar también al ritmo de cánticos de ánimo en favor de Canadá

A su encuentro, los cánticos africanos se mezclaron con el entusiasmo de los seguidores canadiense en un estallido de abrazos que demostraban que rivalidad se queda en la cancha. EFE

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