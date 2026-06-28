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CAF anuncia fondo de hasta 200 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela

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Ciudad de Panamá, 28 jun (EFE).- La Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció de la creación de un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares para apoyar la recuperación y reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado 1.450 muertos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas.

La entidad informó este domingo, en un comunicado, que el mecanismo solidario fue diseñado bajo un esquema "flexible y transparente" que permitirá canalizar aportes en dólares y euros provenientes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas privadas y fundaciones.

Agregó que se realizará un aporte semilla de "un millón de dólares no reembolsables" para atender la emergencia y confirmó que "no cobrará comisiones por la administración ni la implementación de los recursos", con el fin de garantizar que el apoyo llegué de manera íntegra a toda la población afectada.

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El fondo contempla tres etapas de intervención. La primera estará enfocada en la atención inmediata, mediante el financiamiento de operaciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, suministro de insumos esenciales y apoyo a las instituciones de primera respuesta.

Posteriormente, se desarrollará una fase de rehabilitación de servicios para el restablecimiento de infraestructuras críticas en áreas como agua y saneamiento, energía eléctrica, salud, educación y conectividad. La última etapa estará orientada a la recuperación y la resiliencia, con acciones dirigidas a la reconstrucción de las zonas devastadas, la reactivación de los medios de vida locales y la mitigación de riesgos ante futuros eventos sísmicos.

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"El CAF asumirá la administración fiduciaria y se encargará de la debida diligencia de los donantes bajo estrictos protocolos internacionales de prevención de lavado de activos, además de la emisión de reportes financieros y la coordinación de auditorías externas", destacó el Banco en la nota.

Asimismo, el organismo indicó que, en casos de extrema urgencia -y a solicitud del Ejecutivo venezolano- "podrá actuar como ejecutor directo para agilizar la compra de bienes y la contratación de obras esenciales".

La entidad señaló que el fondo operará mediante una cuenta contable segregada e independiente de sus recursos ordinarios, con el objetivo de garantizar "la trazabilidad pública de cada recurso invertido en las regiones más afectadas", entre ellas el estado de La Guaira y la región central del país.

Según el balance oficial, hay 774 edificios afectados o colapsados, de los cuales 189 presentan daños totales y 585 daños parciales. Además, 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole sufrieron afectaciones.

Las autoridades informaron también de que 527 personas han sido trasladadas desde el estado de La Guaira, el más golpeado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

Asimismo, el número de rescatistas internacionales ascendió a 2.624, apoyados por 137 perros de búsqueda, 49 vehículos y 84,8 toneladas de equipos, medicamentos e insumos quirúrgicos.

En cuanto a los voluntarios, un total de 7.876 personas se han registrado en el Poliedro de Caracas para participar en las labores de rescate y remoción de escombros en La Guaira. EFE

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