Eustáquio: "No tenemos nada que perder, vamos en busca de ganar la semana que viene"

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El jugador Stephen Eustáquio aseguró que la selección de Canadá está lista para cualquier rival en la siguiente fase tras anotar este domingo un histórico gol ante Sudáfrica que selló la primera clasificación del país a una ronda eliminatoria.

"No tenemos nada que perder, vamos en busca de ganar el partido la próxima semana", indicó el canadiense en la zona mixta posterior al encuentro disputado en el Estadio de Los Ángeles.

Aunque reconoce que todavía "falta mucho para que Canadá sea una nación en la que prime el fútbol", la selección trabaja para ofrecer una versión cada vez más mejorada.

"Tenemos muy buen equipo, tenemos una identidad clara, somos rápidos, físicos, atléticos, jugamos muy bien en transición y cuando jugamos sentimos que la gente de Canadá se identifica con nuestro fútbol", agregó.

El canadiense confía en que el equipo puede seguir haciendo historia en este Mundial: "Salimos de la fase de grupo, algo que nunca hicimos, logramos la primera victoria, que nunca había pasado, y ahora ganamos este juego. Entonces, todo es positivo pero todavía tenemos que trabajar para ir más lejos", sentenció.

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