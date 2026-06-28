'El Turronero' se moja sobre Bertín Osborne y Gabriela Guillén y pide una segunda oportunidad para la pareja: "Ojalá"

MADRID (CHANCE)

José Luis López, más conocido como 'El Turronero', sigue siendo una de las figuras clave en el entorno de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. En los últimos meses, la relación entre el presentador y la paraguaya ha estado marcada por la presentación de padre e hijo y los problemas personales y económicos que han salido a la luz alrededor de ella. Mientras el cantante mantiene un perfil más discreto y distante, su amigo se ha consolidado como el gran mediador y apoyo del círculo, siempre dispuesto a tender la mano y a opinar sin rodeos sobre la situación.

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En esta ocasión, el empresario no esconde su deseo de ver a la expareja reconciliada. Preguntado por si le gustaría que Bertín y Gabriela volvieran a estar juntos, 'El Turronero' lo tiene claro y responde con un contundente "ojalá", dejando entrever que, pese a todo lo ocurrido, sigue creyendo en una posible segunda oportunidad entre ellos. Sus palabras reflejan el cariño que les tiene a ambos y su confianza en que puedan recomponer, al menos, una relación cordial y estable por el bien de su hijo.

Más allá del plano sentimental, José Luis López se muestra especialmente preocupado por la delicada situación económica que estaría atravesando Gabriela Guillén. "Está pasando también mal. Sí, sí, sí. Parece ser que no le ha ido bien las cosas y que no le ha ido bien con la sociedad que tenía y la chica, pues, lo está pasando francamente mal", explica, poniendo voz a las dificultades que estaría afrontando la joven en este momento. Sus declaraciones ponen el foco en la cara menos visible del conflicto: las consecuencias personales y financieras para ella.

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Lejos de quedarse en el comentario, 'El Turronero' deja claro que no piensa mirar hacia otro lado. El empresario asegura que estará ahí para echarle una mano en lo que pueda. "Los amigos siempre estamos para ayudarnos unos a otros y la verdad es que lo está pasando mal y por lo menos la escucharemos e intentaremos echarle una mano, como siempre", subraya, reivindicando la importancia de la lealtad y el apoyo en los momentos complicados.