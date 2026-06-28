Crónica del Jordania - Argentina: 1-3

La selección de Argentina ha ganado este domingo a Jordania (1-3) en el cierre del Grupo J del Mundial de 2026, disputado en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos), con un Leo Messi que sigue rompiendo barreras hasta siendo suplente y con una versión B de la albiceleste, esta vez de azul oscuro, que no desafinó demasiado ante una Jordania que, pese a estar eliminada, lo dio todo y pudo volver a marcar en su adiós a la Copa del Mundo.

La campeona del mundo cerró así la fase de grupos con pleno de triunfos y con la sensación de haber administrado esfuerzos sin perder competitividad. Lionel Scaloni dio descanso de inicio a varias piezas importantes, entre ellas a Messi, pero ni así perdió el control de un grupo que dominó de principio a fin y que ahora le cruzará en dieciseisavos con una sorprendente Cabo Verde, clasificada en parte gracias al empate (0-0) contra España.

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Y cuando parecía una noche tranquila, apareció otra vez el de siempre. Leo Messi salió en el minuto 60 y necesitó apenas veinte minutos para volver a dejar una marca histórica: firmó su gol número 19 en los Mundiales para ampliar todavía más su ventaja como máximo goleador de la historia del torneo y se convirtió además en el primer futbolista capaz de marcar en siete partidos consecutivos de Copa del Mundo. Todo ello entrando desde el banquillo.

Argentina, eso sí, ya había hecho mucho trabajo antes de que apareciera el capitán. Scaloni apostó por rotaciones y una de ellas tuvo premio inmediato. Nicolás Otamendi, en su cuarto Mundial, había rozado el tanto con un cabezazo al primer palo que se marchó fuera. Jordania resistía con orden y entusiasmo, pero la diferencia técnica terminó apareciendo.

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Giovani Lo Celso, que debutaba en un Mundial con la selección absoluta argentina a sus 30 años, avisó primero con un gol anulado por fuera de juego y después encontró el premio grande. Y es que en el 19' llegó uno de los momentos más originales del encuentro. Argentina preparó una falta directa en la frontal con una maniobra ensayada; tres jugadores albicelestes se colocaron en barrera delante del portero Yazeed Abulaila y, justo antes del golpeo, se apartaron para dejar vía libre al disparo de Lo Celso. El centrocampista rosarino colocó la pelota en la escuadra izquierda y celebró su estreno mundialista con un auténtico golazo.

El 0-1 abrió todavía más espacios y Argentina aceleró. Lautaro Martínez estrelló una volea en el larguero y, en la continuación de la jugada, Marcos Senesi provocó una revisión del VAR por un golpe de Nizar Al-Rashdan. El árbitro señaló penalti y el delantero del Inter de Milán no perdonó. Tiró fuerte, abajo y engañando al portero para ampliar la ventaja antes de la media hora.

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La albiceleste siguió acumulando llegadas antes del descanso. Otamendi volvió a encontrar portería en una acción invalidada por fuera de juego y Julián Álvarez, muy discreto de nuevo y lejos de su mejor nivel, obligó también a intervenir al guardameta jordano.

Pero Jordania no quiso despedirse de vacío ni de puntillas. Ya en la segunda parte, después de otro gol anulado a Argentina y de un larguísimo disparo de Lautaro que rozó el larguero, llegó el momento más celebrado por el reducido grupo de aficionados jordanos presentes en Dallas.

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Ali Olwan aceleró por la izquierda y encontró el pase atrás para Mousa Al Tamari, que remató de primeras para hacer el 1-2. El extremo firmó así el tercer gol jordano del torneo, uno en cada partido de este histórico debut mundialista, y además acabó con la imbatibilidad argentina en el campeonato.

Scaloni respondió rápido y movió el banquillo. Entraron Alexis Mac Allister, Thiago Almada y, sobre todo, Messi. El capitán avisó pronto con una falta directa lejana que salió rozando el palo y terminó encontrando el premio a diez minutos del final.

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El propio Messi provocó una falta frontal y la ejecutó con esa mezcla de rutina y precisión que ya parece costumbre. Colocó el balón donde quiso para hacer el 1-3 definitivo y volver a convertir una noche aparentemente secundaria en otra página para su colección de récords.

Argentina ya mira a Cabo Verde con el cartel reforzado de favorita. Jordania, eliminada antes de esta última jornada tras caer ante Austria y Argelia, se despide del torneo con tres goles marcados, momentos para el recuerdo y la sensación de haber competido con valentía en su primera Copa del Mundo.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: JORDANIA, 1 - ARGENTINA, 3 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.

JORDANIA: Yazeed; Nasib, Al Arab, Abu Dahab (Obaid, min.90); Haddad, Al Rashdan (Jamous, min.76), Al Rawabdeh, Abu Taha; Azaizeh (Al Tamari, min.45), Fakhoury (Almardi, min.45) y Olwan (Abuzraiq, min.90).

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Palacios, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone (Barco, min.71), Paz (Mac Allister, min.60), Paredes, Lo Celso (Almada, min.60); Julián Álvarez (López, min.82) y Lautaro Martínez (Messi, min.60).

--GOLES.

0-1. Min.19: Lo Celso.

0-2. Min.31: Lautaro Martínez (p).

1-2. Min.55: Al Tamari.

1-3. Min.80: Messi.

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM). Amonestó a Abu Taha (min.17), Al Arab (min.63) y Abuzraiq (min.90+4) en Jordania.

--ESTADIO: AT&T Stadium, Dallas (Estados Unidos).